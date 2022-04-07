Following are the Cape-Atlantic League winter sports All-Stars as selected by the league's coaches.
These All-Stars are separate from the ones The Press recently chose and published.
GIRLS BASKETBALL
United Division
All-Stars: Jada Elston, Middle Township; Kimmy Casiello, Wildwood Catholic; Kaci Mikulski, Wildwood Catholic; Emma Peretti, Hammonton; Madelynn Bernhardt, Our Lady of Mercy Acadmy; Carly Murphy, Wildwood Catholic.
Honorable mention: Lyla Brown, Egg Harbor Township; Amelia Zinckgraf, EHT.
Coach: Steve DiPatri, Wildwood Catholic
National Division
All-Stars: Grace Speer, ACIT; Samantha Jones, Vineland; Kira Murray, Holy Spirit; Avery Jackson, Ocean City; Skylar Fowlkes, Vineland; Marin Panico, Ocean City.
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Honorable mention: Kennedy Campbell, Cape May Tech; Ashley Nicolicchia, Cedar Creek.
Coach: Mike Cappelletti, Ocean City
American Division
All-Stars: Quanirah Cherry-Montague, Atlantic City; Reese Downey, Absegami; Camryn Dirkes, Mainland; Kaitlyn Boggs, Mainland; Ava Mazur, Mainland; Bella Mazur, Mainland.
Honorable mention: Jacqueline Fortis, Absegami; Cea'anai Jackson-Williams, Atlantic City.
Coach: Scott Betson, Mainland
BOYS BASKETBALL
United Division
All-Stars: Carlos Lopez, EHT; Cohen Cook, Mainland; JaS'on Prevard, St. Joseph Academy; Jahmir Smith, Holy Spirit; DJ Germann, EHT; Anthony Colon, EHT.
Honorable mention: Archie Lawler, Lower Cape May Regional, Arnaldo Rodriguez, St. Joseph.
Coach: Cameron Bell, EHT
National Division
All-Stars: Elijah Brown, St. Augustine Prep; Yamere Diggs, Vineland; Jayden Lopez, ACIT; Khalon Foster, Millville; Semaj Bethea, St. Augustine; Dominic Caraballo, Buena Regional; McCray Huggins, Oakcrest.
Honorable mention: McCray Huggins, Oakcrest, Markhi Barnes, Pleasantville.'
Coach: Paul Rodio, St. Augustine
American Division
All-Stars: Jamir McNeil, Middle Township; Dylan Delvecchio, Cape May Tech; Jermaine McNeil, Middle Township; Rashee Bell, Wildwood Catholic; Jabril Bowmen, Bridgeton; Angel Smith, Bridgeton.
Honorable mention: Anthony Trombetta, Middle Township; Omero Chevere, Ocean City.
Coach: LaMarr Greer, Middle Township
GIRLS SWIMMING
National Division
All-Stars: Alivia Wainwright Mainland; Scarlett McGlinchey, OLMA; Jordyn Ricciotti, Mainland; Ava Luciano, Vineland; Isabela Valle, OLMA; Lena Luciano, Vineland; Kaitlyn Crouthamel, Lower Cape May; Isabella Rossi, OLMA; Monica Iordanov, Mainland; Ella Culmone , Mainland; Laci Denn, Mainland; Ava Smith, Vineland; Claudia Booth, Mainland; Aixell Perez, Mainland; Summer Cassidy, Mainland; Emma Barnhart, Mainland; Eliza McDonough, OLMA; Sarah Kern, OLMA; Leah Nirenberg, Mainland; Lana Davidson, OLMA; Emie Frederick, Cape May Tech.
Honorable mention: Alex Batty, Mainland; Shannon Sharkey, Mainland; Samantha Camey, Mainland; Iva Palakarska, Mainland; Sophie Sherwood, Mainland; Isabela Saltar, Vineland; Angie Mainiero, Vineland, Bonnie Peng, Mainland.
Coach: Mike Schneider, Vineland
American Division
All-Stars: 1 Olivia Scherbin, Ocean City; Megan Fox, Atlantic City; Katie Carlos, EHT; Kayla Nguyen, EHT; Rhylee Cornell, EHT; Olivia Evans, EHT; Denise Yushan , EHT; Kelsea Cooke, Ocean City; Rachel Stauffer, Ocean City; Mia Buonadonna, Ocean City; Lauren Fox, Atlantic City; Summer DeWitt, EHT; Samantha Bork, EHT; Abigail Hays, Ocean City; Sophia Braun, Middle Township; Rachel Yushan, EHT; Julia Latham, EHT; Anna Tran, Atlantic City; Olivia Kulakowski, Atlantic City; Ryan Cooke, Ocean City; Kendra Canale, Cedar Creek; Ally Seiverd, EHT; Julianna Duff, Ocean City.
Honorable mention: Jewel Mallari, EHT; Grace Gaskill, Atlantic City; Sydney Moore, EHT; Meredith Elko, EHT; Melissa Tran, Atlantic City; Veronica Butler, Buena Regional; Lilly Teofanova, Ocean City; Callie Bellwoar, Ocean City.
Coach: Mark Jamieson, EHT
BOYS SWIMMING
National Division
All-Stars: Cole Jennings, St. Augustine; Mason Bushay, Mainland; Dante Buonadonna, St. Augustine; Anthony Mortellite, St. Augustine; Zach Vasser, Mainland; Trevor Nolan, St. Augustine; Hayden Clay, St. Augustine; Michael McCarthy, St. Augustine; Massimo Catania, St. Augustine; Brian Tran, Oakcrest; Matt Giannantonio, Mainland; Matt Stanker, St. Augustine; Luke Volkmann, St. Augustine ; Mason Medolla, St. Augustine; Jackson Cummins ,St. Augustine; Carson Vasser, Mainland; Evan Falk, Mainland; Ryan Brown, Mainland; Lucas Merighi, Vineland; Alex Savov, Mainland; Blaise Valentino, Mainland; Justin Melli, Lower Cape May; Kyle Muller, St. Augustine.
Honorable mention: Logan Barnes, Oakcrest; Alex Generosi, Mainland; Nick Mainiero, Vineland; Will Delgado, Vineland; Nathan Ranger, Oakcrest; David Connelly, Oakcrest; Nick Kurtanidze, Oakcrest; Lucas Gehring, Cape May Tech.
Coach: Jon Stinson, St. Augustine
American Division
All-Stars: Charles Schreiner, EHT; Pat Armstrong, Ocean City; Gerard Traynor, Absegami;Leo Smilevski, EHT; Dylan DeWitt, EHT; James Haney, Atlantic City; Kevin Lin, EHT: Gavin Neal, Ocean City; Ethan Do, EHT; Michael Wojciechowicz, EHT; Matt Woodside, Ocean City; Adam Bailey, Absegami; Charlie Seiverd, EHT; Nick Bianchi, Ocean City; Tanner Innis, Buena Regional; Jackson Agnellini, Ocean City; Andres Carpio, Cedar Creek; Alexander Smilevski, EHT; Maximilian Smilevski, EHT; CJ Denn, Ocean City; Mike Kelly, Ocean City; John Sahl, Atlantic City, Tommy Armstrong, Ocean City.
Honorable mention: Corey Lin, EHT; Brandyn Acevedo, Middle Township; William Nguyen, EHT; Kyle Graybill Atlantic City; Joey Sica, Absegami; Daniel Ireland, EHT; Tommy Pham, Atlantic City; Casey Nguyen, Atlantic City.
Coach: Mark Jamieson
BOYS WRESTLING
National Division
All-Stars: Eric Coombs, Lower Cape May; Nate Johnson, Buena Regional; Matt Sterling, Absegami; Hogan Horsey, Oakcrest; Hunter Horsey, Oakcrest; Frank Gargione, Absegami; Ethan Rowley, Oakcrest; Julian Rivera, Absegami; Sean Cowan, Absegami; Brock Zurawski, Lower Cape May; 1st George Rhodes, Absegami; Brody Saltzman, Lower Cape May; Marcus Hebron, Lower Cape May; Jayden Wright, Millville; Jurdain Hendricks, Oakcrest; Braydon Castillo, Lower Cape May.
Honorable mention: Gabe Baldosaro, Vineland; Jadan Farrow, Lower Cape May; Nick Wiker, Buena Regional; Edison Andino, Millville; Bryan Butkus, St. Joseph.
Coach: Shawn Scannell, Absegami
American Division
All-Stars: Carter Pack, Holy Spirit; Max Elton; Kaden Naame, St. Augustine; Sean Dever, EHT; D’Amani Almodovar, St. Augustine; Brandon Bormann, St. Augustine; Vincent Faldetta, EHT; KJ Sherman, Holy Spirit; Rich Grungo, St. Augustine; Jake Slotnick, St. Augustine; Charley Cossaboone, Ocean City; Dennis Virelli, St. Augustine; Mikey Perez, Cedar Creek; David Giulian, Middle Township; Asher Jenkins, St. Augustine; Brady Small, St. Augustine.
Honorable mention: Andrew Siteman, Mainland; Alick Killian, Middle Township; Alex Marshall, St. Augustine; Sam Williams, Ocean City; Anthony Evangelista, Hammonton.
Coach: Bill Ward, St. Augustine
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