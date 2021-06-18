Southern Regional 2021 graduates

Chase Richard Ackerman
Kendall Annette Adams
Justin William Agurto
Erin Eileen Alegre
Gianna Marie Ali
Ashley Nicole Altman
Jonathan Josue Alvarado Barahona
Sara Elizabeth Alvarado Chavez
Peter Gregory Ambart
Maria Guadalupe Andrade Pacheco
Armando Arce
Janelle Ann Arch
Daniel Steven Arnold
Thomas Cooper Asaro
Kaitlyn Marie Avalone
Ryan Thomas Bair
Madelyn Grace Balko
Samantha Nicole Barbato
John David Barbieri
Jake Thomas Barbierri
Jordan Lynn Barile
Julia Madison Barrish
Jahcee Barsch
Averil Stephanie Barsch
Dylan Joseph Bates
Kyle Andrew Batson
Carter Jay Batson
Ty Joseph Batson
Trey Walker Batson
Jacqueline Devine Beauregard
Justin Charles Bell-Taylor
Dora Isabel Benavides Hernandez
Kyla Nicole Bender
Kasadee Nicole Benjamin
Kayce Ryan Bennet
Jake Ryan Bensulock
Azalea Leanni Berrios
Nikole Elisabeth Berry
Matthew Gardiner Bevan
Reanna Katherine Biester
Kelsey Lynn Bigum
Guliano Alberto Black
Alexis Nicole Blackmon
John Kabbay Boima
Alejandro Jose Bonilla Macias
Rylee Ann Book
Callie Michelle Borman
Jackson James Braddock
Aiden William Braddock
Anthony John Brancaccio
Emily Virginia Brennan
Matthew Thomas Brielmeier
Evan Harrison Brown
Madison Starr Brown
Rebecca Nicole Brummer
Madeline Rose Brummer
Luke Gilligan Bruther
Nicholas Tyler Budd
Robert Michael Bunk
Angela Theresa Bunk
Daniel Hunter Burt
Brianna Dolores Bushman
Erica Lynn Butth
Aidan Wesley Butts
Brendan John Callanan
Zachary Benjamin George Callum
Antonette Helen Campanile
Carlee Allena Canfield
Jacob Reiley Cannavo
Alexandra Capone
Anthony Thomas Cartagena
Ethan Warren Case
Elle Mae Cecchini
Michael John Chanda
Cristina Victoria Ciborowski Escoffery
Molly Kathleen Ciliberto
Victoria Nicole Clarington
Lyndsey Marie Clarke
Conor Shea Clineman
Kellie Elizabeth Cochran
Justin Michael Colombo
Sonya Anne Concannon
Adriana Carey Conforti
Payton Bailey Conklin
Gwyneth Noel Constantino
Kevin Patrick Cooney
Nicholas P Coraccio
Ryan Neal Cotay
Anthony Manuel Coto
Salvatore Anthony Cottone
Jason Alan Cranmer
Gianna Alexandra Crawford
Jake James Crawford
Madison Mae Croonquist-Rosario
Isai Cruz
Keyla Lizbeth Cruz
Ximena Gisselle Cruz Bravo
Xitlaly Cruz Fabian
Nicholas Charles Curcio
Stanley Cutts
Dylan Wael Dada
Ryan James Dale
Nunzio Michael Vincent D'Amelio
Veronica D'Amore
Brandon Nicolas Davis
Thomas John Deakyne
Hailey Jennifer Decker
Laura Leigh Decker
Gianna Michelle DeGasperi
Kevin John DeHart
Jesse Wilder DeHart
Brianna Rose D'Elia
Luke Anthony Dellaperute
John Michael DeLuca
Giavanna Marie DeMarco
Gabriella Nicole Deo
Matthew William Deo
Isabella Rose Dering
Nicholas Ralph Desiderio
Louis Joseph De Vita
Ethan Wayne Diener
Julianne Elizabeth DiGiaimo
Nicholas DiLeo
Mason Albert Dill
Ella Marie DiPietro
William Anthony DiStefano
Ashley Lynn Marie Dodds
Lisset Dolores
Kevin Dolores Victoria
Brannon Donadel
Shellby Belle Donaway
Sydney Christina Ann Douglas
Lucas James Downey
Alexa Rose Dringus
Fallon Camille Duelly
Clare Colleen Dunlea
Lovey Almae Durrua
Shannon Grace Ebner
Nicholas Tyler Elliott
Alexandria Mae English
Thomas Anthony Evanchik
Nicholas Anthony Fabrizzio
Tyler James Fastige
Matthew Cooper Faustini
Jessica Olga Faustini
Jared Joseph Favorito
Samantha Elizabeth Ferringo
Leighton Cole Fessman
Frank Samuel Fierra
Natalie Rose Fiorillo
Sean Patrick Flanagan
Ashling Ann Florio
Piper Grace Florio
Aidan Joseph Flynn
Jenasia Faith Frericks
Patrick Walter Fulginiti
Hank Michael Gallacher
Hallie Ruth Gallagher
Michael Francis Gallaro
Philip Alfred Gallina
Ruthi Dhiren Gandhi
Isaac Rene Garcia
Jillian Kaya Garry
Jonathan Shayne Garry
Michael Benjamin Gautier
Kerenay Gazcon-Sangabriel
Madison Lyn Gellis
Kayla Jessie Gerhardt
Alexis Nicole Giberson-Bonno
Brielle Helena Gildea
Emma Marie Gildea
Aaron Matthew Gnagey
Rebecca Pearl Go
Bridget Elise Golden
Araceli Gomez Sanchez
Brooklyn Jean Gonsalves
Kaitlyn Marie Gonsalves
Emily Gonzalez
Rafael Ferrer Gonzalez
Mateo Gabriel Gonzalez
Marco Lorenzo Gonzalez
Evan Marcus Graczyk
Aiden Patrick Grady
Amanda Lynne Graessle
Bridget Kathleen Green
Arden Riley Greenblatt
Ian Richard Greene
Christopher James Gunn
Ryann Bailey Gurdinak
Gehrig Ryan Gutierrez
Nicholas Tyler Guzewicz
Donivyn Luis Guzman
Lucas James Carl Haberstroh
Marlie Rae Haddon
Mason Joseph Hall
Philip Mourad Beniamin Hanna
Isabella Marie Hanvey
Alexandria Noelle Harper
Hunter John Hawk
Jake Morgan Heims
Xavier Ramon Hendricks
Brenden Hennessey
Andres Felipe Hernandez Rojas
Trinity Elizabeth Hewlett
Ryan Joseph High
Jonathan Thomas Hille
Sebastian Stone Morrison Holinka
Kwadair Bysheem Holland
Kwamere Lea Holland
Killian Gregory Horne
Alyssa Claire Houck
Dustin Michael Howarth
Bailey Kathryn Hradek
Edward Patrick Hummel
Lindsey Marie Hutchison
Dylan Ibarra
Carlos Daniel Inestroza Vasquez
Luke Michael Infurna
Regina Lynn Ingling
Brooke Anna Ingram
Joseph Paul Ippolitto
Joshua Elias Irwin
Emily Madison Irwin
Kaylyn Maria Iusan
Wiilhem Beckett Jaffe
Stephen Joseph Jennings
Keith Philip Jeranek
Julia Gayle Joannides
Cole Philip-John Johansen
Logan Adler Johnson
Emily Elizabeth Johnson
Sarah Marie Johnson
Shaylea Scotte Johnson
Kirsten Lyn Jones
Maria Belen Juarez
Dylan Marshall Kaminski
Isabella Rose Kane
Kevin Michael Kiernan
Brian Edward Kilcommons
Alexa Lynn Kilfara
Hailey Paige Klimas
Brookelle Lauren Kline
Timothy Shawn Korndoerfer
Emily Anne Krason
Max Joseph Mazur Kripinski
Olivia Elizabeth Krivacs
Kacey Michaela Kubarewicz
Jamie Lee Kuffermann
Nathaniel James Kwiatkowski
Luke Joseph LaBella
Steven John Langton
Harry Leo Larkin
Ryan William Lawton
Jonathan Daniel Leach
Brianna Nicole Leary
Ryan Christopher Leavitt
Parker Hayden Lech
Emily Lorraine LeCompte
Logan Michael Lefanto
Isabella Ann Lemley
Stefani Ann Leonard
Nicolas Mennella Leonard
Spencer Ryan Linnert
Dylan James Lockwood
Nikolas John Lohrmann
Paige Alexis Lohsen
Daniel Lawrence Lopez
Shea Katherine Lundberg
Kiera Christine Lyons
Brody McGwire Lyons
Christopher Ian MacKay
Sophia Lacey Makowski
James Dominick Malandro
Owen Mychal Mamudoski
Heather Nicole Manion
Nicole Taylor Manochio
Nicholas Stephen Marano
Kyle Brendan Marold
Malakhai Terrell Marshall
Rachel Lynn Martin
Joseph Vincent Massari
John Ethan Mastandrea
Daniel Ernest Materazzi
Hope Rose Maugeri
Samantha Elizabeth Maul
Robert Joseph Maul
Sean Douglas Mayhew
Evan Michael McCaffrey
Ryan Michael McClellan
Lexi McCormack
Nora Casey McDermott
Julia Ji McDonnell
Timothy Evan McGinnis
Mathew Michael McGrath
Jonathan Byer McHale
Michael Joseph McKay
Lindsay Anne McLean
Madison Anne Medel
Olivia Laurlina Mendes
Maria Rose Mezzo
Mason Rene Michot
Walker John Milkovitz
Bradley Michael Mills
Thomas Carmen Mineo
Bria Elizabeth Mineo
Daniella Hope Mineo
Gweneth Ann Moran
Matthew Joseph Morrison
Nathaniel Rex Mosier
James Dale Mougeotte
Kayla Monteiro Moura
Mark Allen Mower
Michael Vincent Mucci
Taylor Thomas Munt
Caitlin Elizabeth Murray
Hunter Trevor Myles
Danielle Elizabeth Nelson
Lulu Scout Nelson
Tara Marie Nickerson
Emma Mabel Nolan
Brandon Eric Notte
Lydiariz Nunez
Kaitlyn Marie O'Boyle
Stephanie Patricia O'Donnell
Thomas Joseph Olkowski
Taylor Brianna Olsen
Hannah Rose Olsen
Jadyn Faith Orlando
Andres Nelson Ortiz
Sophia Rheanne Ortiz
Tiffany Nicole Ortner
Ariele Maddison Oswald
Reece Martin Otto
Angelo Michael Palombini
Joshua Alexander Panaro
Jadyn Marie Paolillo
Jake Ryan Paolo
Matthew Steven Parrish
Jonathan Thomas Patterson
Bruk Dominick Paul
Braden Will-Woo Chul Pelusio
Anthony Jafetd Pena Vargas
Alexa Nicole Penn
Julie Ana Perez
Kendyll Christina Perrini
Rachael James Pharo
Mya Julia Pierson
Brianna Lynn Pinnisi
Joshua Sean Pires
Catalina Marie Pisciotta
Alexia Providence Placakis
Courtney Leigh Plemmons
Jack Christopher Plesniarski
Jack Edward Pleyn
Brianna Patricia Polidoro
Kevin Anthony Popowitch
Aidan Daniel Possidel
Makayla Janette Powasnick
Aaron Paul Presti
Alyssa Pauline Prinzo
Bailey Rose Procaccini
John Paul Prosperi
Nicholas Vincent Pulizzano
Tyler Anthony Purvis
Zachary Robert Raber
Jake Kenneth Rainey
Alessandro John Rainone
Zachary Jason Ramp
Charles Van Lokeren Ray
Nicholas Michael Raylman
Ethan John Rechenberg
Sean Patrick Regan
Emma Lillian Regulski
Michelle Anya Rekuc
Jill Margaret Ribinsky
Michael Chester Riccardo
Lauren Anne Ricci
John Paul Giro Ricciardi
Raechel Ann Rieck
Jack Thomas Rinaldi
Christian Caleb Rivera
Jordan Alyssa Rizzo
Christopher Steven Rizzo
Cristo Jesus Rodriguez
Amanda Catherine Rogers
Alexander Joseph Rogers
Gus Michael Romano
Richard Robert Romano
Daniel Liam Rosengarth
Michael Nolan Rossbauer
Chuck Edwin Rostien
Nicole Carolyn Russak
Gessica Lynn Russomanno
Gabriella Rose Russomanno
Amanda Elizabeth Rutkowski
Aleia Ashraf Sabra
Sydney Jade Sailer
Angel Joseph Santiago
Dominic Harold Sari
Lauren Elizabeth Sauer
Katlynn Karen Savi
Emily Ann Scagnelli
Paul Vincent Schaeder
Dominic Ray Jake Schaffer
Abigail Lynn Scheider
Erica Lynn Scheinberg
Charles Jeffrey Schmidt
Courtney Faith Schreier
Simon Jon Schriever
William Michael Schwartz
Marlie Kierra Schwinge
Kaya Yvette Scrudato
Angelina Debra Scully
Jude Scott Searles
Justice David Selleck
Aranza Serrano Pelaez
Ann-Marie Danielle Shuler
Corbin Matthew Siek
Jay Robert Silva
Elizabeth Erin Simpson
Jenna Lee Sinatra
Timothy John Sincavage
Jaden Paul Sirisky
Connor James Skinner
Ryan John Skodi
Peter Bruce Smith
Skylar Kristine Smith
Stephanie Marie Soares
Shohislombek Umudjonovich Solijonov
Geoffrey Elias Solis Romero
Sarah Isabelle Sommers
Nicholas Francis Somodi
Mitchell Thomas Southard
Benjamin Kingston Sparks
Corinne Elizabeth Spina
Carly Alexa Spodofora
Nathan Douglas Sprague
Phoebe Renee Sprague
Domenic Vincent Stamile
Matthew Raymond Stefanelli
Abigail Nicole Steichen
Charles Anthony Steltzer
DeAnna Marie Strength
Angelo Joseph Sullo
Shelby Lynn Swensen
Richard Joseph Szymanski
Joseph Thomas Taffaro
Jake Landon Tapia
Alexzis Lynn Tegen
Autumn Victoria Teitelbaum
John Robert Teschlog
Layla Simone Thrunk
Anna Lynn Townsman
Brandin Jose Alberto Trinidad
Alessandra Ann Triola
Alyssa Concetta Tromm
Christina Alexis Tussel
Steven Christopher Tussel
Logan Michael Van Liew
Oscar Vargas
Lucas Wade Walker
Jake William Walker
Catherine Elaine Wallace
Caitlin Elizabeth Wallace
JenaLynn Grace Gaudet Walsh
Drew Michael Wasacz
Frederick Thomas Waters
Gina Marie Weber
Adam David Weiss
Amber Rose Welch
Jake Travis Wernock
Allison Sophia Westman
Brennan Reilley Whatton
Olivia Claire Wilbert
Daniel Norman Wilgus
Collin Michael Wilkinson
Jason Michael Wilson
Jonathan Daniel Wyrsch
Abigail Leighann Yacono
Laci Lynn Yacono
Maria Franchesca Zaremba
Alison Paige Zaverzence
Contact Claire Lowe: 609-272-7251
Twitter @clairelowe