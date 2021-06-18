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Southern Regional 2021 graduates
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Southern Regional 2021 graduates

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Chase Richard Ackerman

Kendall Annette Adams

Justin William Agurto

Erin Eileen Alegre

Gianna Marie Ali

Ashley Nicole Altman

Jonathan Josue Alvarado Barahona

Sara Elizabeth Alvarado Chavez

Peter Gregory Ambart

Maria Guadalupe Andrade Pacheco

Armando Arce

Janelle Ann Arch

Daniel Steven Arnold

Thomas Cooper Asaro

Kaitlyn Marie Avalone

Ryan Thomas Bair

Madelyn Grace Balko

Samantha Nicole Barbato

John David Barbieri

Jake Thomas Barbierri

Jordan Lynn Barile

Julia Madison Barrish

Jahcee Barsch

Averil Stephanie Barsch

Dylan Joseph Bates

Kyle Andrew Batson

Carter Jay Batson

Ty Joseph Batson

Trey Walker Batson

Jacqueline Devine Beauregard

Justin Charles Bell-Taylor

Dora Isabel Benavides Hernandez

Kyla Nicole Bender

Kasadee Nicole Benjamin

Kayce Ryan Bennet

Jake Ryan Bensulock

Azalea Leanni Berrios

Nikole Elisabeth Berry

Matthew Gardiner Bevan

Reanna Katherine Biester

Kelsey Lynn Bigum

Guliano Alberto Black

Alexis Nicole Blackmon

John Kabbay Boima

Alejandro Jose Bonilla Macias

Rylee Ann Book

Callie Michelle Borman

Jackson James Braddock

Aiden William Braddock

Anthony John Brancaccio

Emily Virginia Brennan

Matthew Thomas Brielmeier

Evan Harrison Brown

Madison Starr Brown

Rebecca Nicole Brummer

Madeline Rose Brummer

Luke Gilligan Bruther

Nicholas Tyler Budd

Robert Michael Bunk

Angela Theresa Bunk

Daniel Hunter Burt

Brianna Dolores Bushman

Erica Lynn Butth

Aidan Wesley Butts

Brendan John Callanan

Zachary Benjamin George Callum

Antonette Helen Campanile

Carlee Allena Canfield

Jacob Reiley Cannavo

Alexandra Capone

Anthony Thomas Cartagena

Ethan Warren Case

Elle Mae Cecchini

Michael John Chanda

Cristina Victoria Ciborowski Escoffery

Molly Kathleen Ciliberto

Victoria Nicole Clarington

Lyndsey Marie Clarke

Conor Shea Clineman

Kellie Elizabeth Cochran

Justin Michael Colombo

Sonya Anne Concannon

Adriana Carey Conforti

Payton Bailey Conklin

Gwyneth Noel Constantino

Kevin Patrick Cooney

Nicholas P Coraccio

Ryan Neal Cotay

Anthony Manuel Coto

Salvatore Anthony Cottone

Jason Alan Cranmer

Gianna Alexandra Crawford

Jake James Crawford

Madison Mae Croonquist-Rosario

Isai Cruz

Keyla Lizbeth Cruz

Ximena Gisselle Cruz Bravo

Xitlaly Cruz Fabian

Nicholas Charles Curcio

Stanley Cutts

Dylan Wael Dada

Ryan James Dale

Nunzio Michael Vincent D'Amelio

Veronica D'Amore

Brandon Nicolas Davis

Thomas John Deakyne

Hailey Jennifer Decker

Laura Leigh Decker

Gianna Michelle DeGasperi

Kevin John DeHart

Jesse Wilder DeHart

Brianna Rose D'Elia

Luke Anthony Dellaperute

John Michael DeLuca

Giavanna Marie DeMarco

Gabriella Nicole Deo

Matthew William Deo

Isabella Rose Dering

Nicholas Ralph Desiderio

Louis Joseph De Vita

Ethan Wayne Diener

Julianne Elizabeth DiGiaimo

Nicholas DiLeo

Mason Albert Dill

Ella Marie DiPietro

William Anthony DiStefano

Ashley Lynn Marie Dodds

Lisset Dolores

Kevin Dolores Victoria

Brannon Donadel

Shellby Belle Donaway

Sydney Christina Ann Douglas

Lucas James Downey

Alexa Rose Dringus

Fallon Camille Duelly

Clare Colleen Dunlea

Lovey Almae Durrua

Shannon Grace Ebner

Nicholas Tyler Elliott

Alexandria Mae English

Thomas Anthony Evanchik

Nicholas Anthony Fabrizzio

Tyler James Fastige

Matthew Cooper Faustini

Jessica Olga Faustini

Jared Joseph Favorito

Samantha Elizabeth Ferringo

Leighton Cole Fessman

Frank Samuel Fierra

Natalie Rose Fiorillo

Sean Patrick Flanagan

Ashling Ann Florio

Piper Grace Florio

Aidan Joseph Flynn

Jenasia Faith Frericks

Patrick Walter Fulginiti

Hank Michael Gallacher

Hallie Ruth Gallagher

Michael Francis Gallaro

Philip Alfred Gallina

Ruthi Dhiren Gandhi

Isaac Rene Garcia

Jillian Kaya Garry

Jonathan Shayne Garry

Michael Benjamin Gautier

Kerenay Gazcon-Sangabriel

Madison Lyn Gellis

Kayla Jessie Gerhardt

Alexis Nicole Giberson-Bonno

Brielle Helena Gildea

Emma Marie Gildea

Aaron Matthew Gnagey

Rebecca Pearl Go

Bridget Elise Golden

Araceli Gomez Sanchez

Brooklyn Jean Gonsalves

Kaitlyn Marie Gonsalves

Emily Gonzalez

Rafael Ferrer Gonzalez

Mateo Gabriel Gonzalez

Marco Lorenzo Gonzalez

Evan Marcus Graczyk

Aiden Patrick Grady

Amanda Lynne Graessle

Bridget Kathleen Green

Arden Riley Greenblatt

Ian Richard Greene

Christopher James Gunn

Ryann Bailey Gurdinak

Gehrig Ryan Gutierrez

Nicholas Tyler Guzewicz

Donivyn Luis Guzman

Lucas James Carl Haberstroh

Marlie Rae Haddon

Mason Joseph Hall

Philip Mourad Beniamin Hanna

Isabella Marie Hanvey

Alexandria Noelle Harper

Hunter John Hawk

Jake Morgan Heims

Xavier Ramon Hendricks

Brenden Hennessey

Andres Felipe Hernandez Rojas

Trinity Elizabeth Hewlett

Ryan Joseph High

Jonathan Thomas Hille

Sebastian Stone Morrison Holinka

Kwadair Bysheem Holland

Kwamere Lea Holland

Killian Gregory Horne

Alyssa Claire Houck

Dustin Michael Howarth

Bailey Kathryn Hradek

Edward Patrick Hummel

Lindsey Marie Hutchison

Dylan Ibarra

Carlos Daniel Inestroza Vasquez

Luke Michael Infurna

Regina Lynn Ingling

Brooke Anna Ingram

Joseph Paul Ippolitto

Joshua Elias Irwin

Emily Madison Irwin

Kaylyn Maria Iusan

Wiilhem Beckett Jaffe

Stephen Joseph Jennings

Keith Philip Jeranek

Julia Gayle Joannides

Cole Philip-John Johansen

Logan Adler Johnson

Emily Elizabeth Johnson

Sarah Marie Johnson

Shaylea Scotte Johnson

Kirsten Lyn Jones

Maria Belen Juarez

Dylan Marshall Kaminski

Isabella Rose Kane

Kevin Michael Kiernan

Brian Edward Kilcommons

Alexa Lynn Kilfara

Hailey Paige Klimas

Brookelle Lauren Kline

Timothy Shawn Korndoerfer

Emily Anne Krason

Max Joseph Mazur Kripinski

Olivia Elizabeth Krivacs

Kacey Michaela Kubarewicz

Jamie Lee Kuffermann

Nathaniel James Kwiatkowski

Luke Joseph LaBella

Steven John Langton

Harry Leo Larkin

Ryan William Lawton

Jonathan Daniel Leach

Brianna Nicole Leary

Ryan Christopher Leavitt

Parker Hayden Lech

Emily Lorraine LeCompte

Logan Michael Lefanto

Isabella Ann Lemley

Stefani Ann Leonard

Nicolas Mennella Leonard

Spencer Ryan Linnert

Dylan James Lockwood

Nikolas John Lohrmann

Paige Alexis Lohsen

Daniel Lawrence Lopez

Shea Katherine Lundberg

Kiera Christine Lyons

Brody McGwire Lyons

Christopher Ian MacKay

Sophia Lacey Makowski

James Dominick Malandro

Owen Mychal Mamudoski

Heather Nicole Manion

Nicole Taylor Manochio

Nicholas Stephen Marano

Kyle Brendan Marold

Malakhai Terrell Marshall

Rachel Lynn Martin

Joseph Vincent Massari

John Ethan Mastandrea

Daniel Ernest Materazzi

Hope Rose Maugeri

Samantha Elizabeth Maul

Robert Joseph Maul

Sean Douglas Mayhew

Evan Michael McCaffrey

Ryan Michael McClellan

Lexi McCormack

Nora Casey McDermott

Julia Ji McDonnell

Timothy Evan McGinnis

Mathew Michael McGrath

Jonathan Byer McHale

Michael Joseph McKay

Lindsay Anne McLean

Madison Anne Medel

Olivia Laurlina Mendes

Maria Rose Mezzo

Mason Rene Michot

Walker John Milkovitz

Bradley Michael Mills

Thomas Carmen Mineo

Bria Elizabeth Mineo

Daniella Hope Mineo

Gweneth Ann Moran

Matthew Joseph Morrison

Nathaniel Rex Mosier

James Dale Mougeotte

Kayla Monteiro Moura

Mark Allen Mower

Michael Vincent Mucci

Taylor Thomas Munt

Caitlin Elizabeth Murray

Hunter Trevor Myles

Danielle Elizabeth Nelson

Lulu Scout Nelson

Tara Marie Nickerson

Emma Mabel Nolan

Brandon Eric Notte

Lydiariz Nunez

Kaitlyn Marie O'Boyle

Stephanie Patricia O'Donnell

Thomas Joseph Olkowski

Taylor Brianna Olsen

Hannah Rose Olsen

Jadyn Faith Orlando

Andres Nelson Ortiz

Sophia Rheanne Ortiz

Tiffany Nicole Ortner

Ariele Maddison Oswald

Reece Martin Otto

Angelo Michael Palombini

Joshua Alexander Panaro

Jadyn Marie Paolillo

Jake Ryan Paolo

Matthew Steven Parrish

Jonathan Thomas Patterson

Bruk Dominick Paul

Braden Will-Woo Chul Pelusio

Anthony Jafetd Pena Vargas

Alexa Nicole Penn

Julie Ana Perez

Kendyll Christina Perrini

Rachael James Pharo

Mya Julia Pierson

Brianna Lynn Pinnisi

Joshua Sean Pires

Catalina Marie Pisciotta

Alexia Providence Placakis

Courtney Leigh Plemmons

Jack Christopher Plesniarski

Jack Edward Pleyn

Brianna Patricia Polidoro

Kevin Anthony Popowitch

Aidan Daniel Possidel

Makayla Janette Powasnick

Aaron Paul Presti

Alyssa Pauline Prinzo

Bailey Rose Procaccini

John Paul Prosperi

Nicholas Vincent Pulizzano

Tyler Anthony Purvis

Zachary Robert Raber

Jake Kenneth Rainey

Alessandro John Rainone

Zachary Jason Ramp

Charles Van Lokeren Ray

Nicholas Michael Raylman

Ethan John Rechenberg

Sean Patrick Regan

Emma Lillian Regulski

Michelle Anya Rekuc

Jill Margaret Ribinsky

Michael Chester Riccardo

Lauren Anne Ricci

John Paul Giro Ricciardi

Raechel Ann Rieck

Jack Thomas Rinaldi

Christian Caleb Rivera

Jordan Alyssa Rizzo

Christopher Steven Rizzo

Cristo Jesus Rodriguez

Amanda Catherine Rogers

Alexander Joseph Rogers

Gus Michael Romano

Richard Robert Romano

Daniel Liam Rosengarth

Michael Nolan Rossbauer

Chuck Edwin Rostien

Nicole Carolyn Russak

Gessica Lynn Russomanno

Gabriella Rose Russomanno

Amanda Elizabeth Rutkowski

Aleia Ashraf Sabra

Sydney Jade Sailer

Angel Joseph Santiago

Dominic Harold Sari

Lauren Elizabeth Sauer

Katlynn Karen Savi

Emily Ann Scagnelli

Paul Vincent Schaeder

Dominic Ray Jake Schaffer

Abigail Lynn Scheider

Erica Lynn Scheinberg

Charles Jeffrey Schmidt

Courtney Faith Schreier

Simon Jon Schriever

William Michael Schwartz

Marlie Kierra Schwinge

Kaya Yvette Scrudato

Angelina Debra Scully

Jude Scott Searles

Justice David Selleck

Aranza Serrano Pelaez

Ann-Marie Danielle Shuler

Corbin Matthew Siek

Jay Robert Silva

Elizabeth Erin Simpson

Jenna Lee Sinatra

Timothy John Sincavage

Jaden Paul Sirisky

Connor James Skinner

Ryan John Skodi

Peter Bruce Smith

Skylar Kristine Smith

Stephanie Marie Soares

Shohislombek Umudjonovich Solijonov

Geoffrey Elias Solis Romero

Sarah Isabelle Sommers

Nicholas Francis Somodi

Mitchell Thomas Southard

Benjamin Kingston Sparks

Corinne Elizabeth Spina

Carly Alexa Spodofora

Nathan Douglas Sprague

Phoebe Renee Sprague

Domenic Vincent Stamile

Matthew Raymond Stefanelli

Abigail Nicole Steichen

Charles Anthony Steltzer

DeAnna Marie Strength

Angelo Joseph Sullo

Shelby Lynn Swensen

Richard Joseph Szymanski

Joseph Thomas Taffaro

Jake Landon Tapia

Alexzis Lynn Tegen

Autumn Victoria Teitelbaum

John Robert Teschlog

Layla Simone Thrunk

Anna Lynn Townsman

Brandin Jose Alberto Trinidad

Alessandra Ann Triola

Alyssa Concetta Tromm

Christina Alexis Tussel

Steven Christopher Tussel

Logan Michael Van Liew

Oscar Vargas

Lucas Wade Walker

Jake William Walker

Catherine Elaine Wallace

Caitlin Elizabeth Wallace

JenaLynn Grace Gaudet Walsh

Drew Michael Wasacz

Frederick Thomas Waters

Gina Marie Weber

Adam David Weiss

Amber Rose Welch

Jake Travis Wernock

Allison Sophia Westman

Brennan Reilley Whatton

Olivia Claire Wilbert

Daniel Norman Wilgus

Collin Michael Wilkinson

Jason Michael Wilson

Jonathan Daniel Wyrsch

Abigail Leighann Yacono

Laci Lynn Yacono

Maria Franchesca Zaremba

Alison Paige Zaverzence

Contact Claire Lowe: 609-272-7251

clowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

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