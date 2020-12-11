SECOND TEAM

FORWARD
Jamilyn Hawkins,
Pinelands Regional
Brooke Albuquerque,
Mainland Regional
Camryn White,
Barnegat
Carly Hanin,
Ocean City
Jenna Gray,
Egg Harbor Township
Fiona Lockhart,
Our Lady of Mercy
Cuinn Deely,
Southern Regional
Anna Eaise,
Our Lady of Mercy
Ella DiPietro,
Southern Regional
Anna Dankel,
Hammonton
MIDFIELDER
Andi Helphenstine,
Ocean City
Anna Smith,
Egg Harbor Township
Stella Sheppard,
Millville
DEFENDER
Katie Bowman,
Ocean City
Sam Rothman,
Mainland Regional
Emily Gargan,
Egg Harbor Township
Shea Gerhard,
Middle Township
GOALIE
Grace Thompson,
Middle Township
Madison Kubicz,
Barnegat
Sports reporter
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!