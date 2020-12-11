 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
SECOND TEAM
0 comments

SECOND TEAM

Ocean City EHT field hockey final

The Ocean City field hockey team plays Egg Harbor Township in the Southeast A Field Hockey final, in Ocean City, Saturday, Nov. 21, 2020. (VERNON OGRODNEK / For The Press)

FORWARD

Jamilyn Hawkins,

Pinelands Regional

Brooke Albuquerque,

Mainland Regional

Camryn White,

Barnegat

Carly Hanin,

Ocean City

Jenna Gray,

Egg Harbor Township

Fiona Lockhart,

Our Lady of Mercy

Cuinn Deely,

Southern Regional

Anna Eaise,

Our Lady of Mercy

Ella DiPietro,

Southern Regional

Anna Dankel,

Hammonton

MIDFIELDER

Andi Helphenstine,

Ocean City

Anna Smith,

Egg Harbor Township

Stella Sheppard,

Millville

DEFENDER

Katie Bowman,

Ocean City

Sam Rothman,

Mainland Regional

Emily Gargan,

Egg Harbor Township

Shea Gerhard,

Middle Township

GOALIE

Grace Thompson,

Middle Township

Madison Kubicz,

Barnegat

Sports reporter

0 comments

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Sports Reporter

I graduated from Rowan University in 2011 where I studied journalism. I covered local high school and college sports at the South Jersey Times and Vineland Daily Journal. I have been a sports reporter with The Press since July of 2013

Related to this story

The best local coverage, unlimited

Sign up for a digital subscription to The Press of Atlantic City now and take advantage of a great offer.

LEARN MORE

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News