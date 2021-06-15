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Our Lady of Mercy 2021 graduates
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Our Lady of Mercy 2021 graduates

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Chloe Gabrielle Abo

Caroline Grace Bernhardt

Layla M. Colon

Gracie Francesca Cristini

Katherine Helene Decker

Adrianna Elizabeth Dodge

Marielle Elizabeth Fortunato

Rachel L. Foster

Isabella Guerrero

Grace Anna Hamburg

Jaiden S. Harris

Mattie Lee Hiles

Ava Gabrielle Hoffman

Mikayla Charis Jones

Morgan Elizabeth Kenny

Ava Lorén Keyser

Megan Noelle LaScala

Marisa Elizabeth Lydon

Ava Grace Mackley

Madison Lee Hurley

Hannah Elizabeth McCardell

Lauren E McDevitt

Aliana Elizabeth Melendez

Trinity L Miskelly

Carly A. Oliva

Emma Grace Oravis

Marie Lynne Pinque

Jenna Katherine Ryan

Josephina Angelina Schwegel

Daria Rose Scimeca

Jenna Paige Stadler

Olivia Peyton Stefano

Kennedy L Suprun

Gianna Rose Terpolilli

Corinne Elizabeth Vicente

Danielle Anastasia Villare

Annie Michelle Weisbecker

Stephanie Lynn Savela

Leigha Josephine Sepers

Sydney Jae Prescott

Alexandra Kazan

Talia Alyssa Zappala

Delaney McNelia

Erin M. Miller

Madelyn Rose Kavanagh.

Maria Pia DiFranco

Ani Nicole Schubert

Elizabeth Marie Patch

Isabella Virginia Burhanna

Madison Gabriella Heipp

Contact Claire Lowe: 609-272-7251

clowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

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