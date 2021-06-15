Ocean City High School 2021 graduates

**Caroline Grace Adair
*Pacifico Samuel Agnellini IV
**Megan Janeen Anderson
**Alexandra Nikolai Antonov
+**Madison Pio Avena
+**Rachel Lynn Bacon
**Thomas James Bailey
*Cody Anthony Baker
+**Lauren Kate Barlow
*Francesco Joseph Barrella
Yahir Alberto Bautista Bautista
Jesus Bautista-Martinez
Sofia Anna Bechtel
+**Nicholas Daniel Bell
Alexander Stefan Berardis
o+**Jordan Martha Berry
o**Saylor Reid Birmingham
Sarah Margaret Blaker
*Sarah Beth Booher
Andrew Louis Borkowski
Gavin Cutter Bower
+**Katie Sea Bowman
**Gannon Patrick Brady
*Marlee Marie Brestle
+**Andrew Kevin Brooks
Jack Ryan Bruce
George Louis Walter Flynn Bryant
*Sarah Christine Burgos
*Melissa Ray Burke
Skeeter Chance Burke
Justin Phillip Burlaga
David Silverio Burrows
*Christopher John Calabro
+*Chad Hurley Callahan
Dylan Michael Campbell
*Carmine Thomas Cantwell
+**Aaron Edwin Capito
*Stephanie Carey
Skye Grace Carlin
**Hannah Mae Carr
**Michaela Bridget Carroll
Dominic Anthony Casiano
Natalia Jean Cesari
Caylinn Marie Chance
+**Nicholas Joseph Chiccarine
*Kamryn Ann Chisholm
Matthew John Christy
Gina Nicole Ciaramella
Zachary Joseph Clouser
+**Elijah Will Cochran
+**Ashley Ida Collo
Robert Michael Conlan
*Lorna Caitlyn Connell
Alexander Peter Mamourian Corona
Nicolas Joseph Corsaro
Anthony Michael Corson
oTerrence Joseph Crowley, III
Gavin James Curtin
*Kailani-Lee D'Antuono
Benjamin Francis Daly
+**Giovanna Margarita Dattilo
*Morgan Ashley Decosta
Ellie Geraldine Derrickson
*Aine Marie Desch
+**Sarah Marie Devenny
Louis Flynn DeVlieger
Joan Patricia May Dice
+**Michael John Dickinson
**Suzanna Dietrich
Teagan Shaw DiMeglio
**Lily Isabella Dinofa
Domenic Benjamin DiPilato
*Gavin Thomas Dolka
Vincent Angus Dougherty
*Gabriel Jonathon Doughty
William Trueman Drain
o+**Zofia Kalyn Driscoll
**Milica Igor Dukova
*Seth Daniel Edling
Jake Stanley Elko
Dylan Joseph Eshelman
**Georgia Lee Evans
+**Giovanna Talia Evans
*Julianna Mae Fanelli
Cody Walter Ferretti
*Nicholas Thomas Ferzetti
+**Maxwell Wilson Fisher
+**Riley Elisabeth Fisher
Devin Taylor Friedlander
Cassandra Nicole Friend
+**Luke Vail Gallagher
**Matthew Christopher Gallagher
Joseph Michael Garcia
Henry Garcia-Bautista
**Brya Jean Gardella
**Sophie Grace Gartner
*Nya Nichole Gilchrist
James Russell Githens
*Angelina Nicole Gitto
+**Grace Rose Gleason
**Sadie Thompson Godfrey
Samuel John Gold
**Steven John Gooden
Robert Owen Grandmaison
Hunter Michael Grant
Richard William Gray
Damin Timothy Green
*Tyler Shamus Greene
*Theresa Rose Grimley
**Dolan Carter Grisbaum
o*Brett Nelson Grodziak
*Vincent Silvio Gullo
Mia Angeline Hackett
*Kathryn Ann Hall
+**Erin Elizabeth Hanlon
*Anna Mae Hargadon
*Kyle Francis Harper
Ethan Hawk Hartley
Joshua Augustine Hartnett
+**Isabelle Jeong-Hee Heng
*Benjamin Richard Hoag
Leo Hodukavich
Joshua Arthur Hoffman
Gabriel Alexis Holguin
Christopher James Horan
Nicholas Theodore William Horin, Jr.
+**Harrison Grear Horn
+**Mckenna Kimberly Howells
*Sarah Ashley Huber
*Mary Maureen Hudak
**Hannah Young Margaret Hughes
*Joshua Henry Hutchinson
Alexis Giovanna Illas
+**Jake Andrew Inserra
*Daniel Luke Ireland
*Gavin George Jackson
*Michael Christian Jacobsen
**Connor Leslie James
**Bradley David Jamison
Bryce Michael Jefferson
o*Dylan James Kampf
o+**Vanessa Nicole Karayiannis
+**Sofia Camoratto Keir
**Adria Noelle Kelly
*Gianna Marie Kenny
Jordan Ashleigh Kleiner
+**Julia Grace Knopp
Megan Rose Kohler
Sophie Elizabeth Koval
Morgan Ashley Krier
+**Ryan Nicholas Kroeger
Elijah Kyle Kuchler
**Sebastian James Kuchler
**Caden Paul Lagunilla
Bryn Nicole Lamanna
Alexis Paige Larcher-Borman
*Carly Rae Lashley
*Tristan John Laughlin
Kira Cheryl Ann Layton
**Nhi Thien Y Le
**Delaney Frances Leeds
+**Evan James Leeds
*Schuyler Grace Lennox
*Kye Aden Levy
Gabriel Hayden Lewis
Stephen William Leypoldt, Jr.
Benjamin Edward Liebrand
*Reed Joseph Lindsay
**Mary Lord Lisicki
Alyssa Peggy Lloyd
Sean Evan MacNaughton
Carmella Marcella Mahar
James Daryl-George Mancini
Jae Mariah Marino-Forster
Samuel Robert Marinucci, III
*Hannah Elizabeth Martin
Armando Martinez Oropeza
*Francesca Maria Mastrando
*Peyton Matura
*Abigail Anne Maxwell
Shelby Lynn McClain
**Keely Tatum McComb
Gabriel James McCormick
Tarren McDonnell
*Hannah Joan McDowell
*Allie McEntee
Julia Anne McKeon
+**Tara Lynn McNally
Conner James Meehan
Evan Thompson Meli
Joel Melo-Reyna
Sergio Michael Miller
Randy Alan Mistic, Jr.
William Taylor Moffitt
Kara Monichetti
Michael Dewey Monichetti
+**Emily Ann Mora
Cruz Elizabeth Morales
+**Madison Emily Morgan
Valerie Rose Morrison
o+**Jenevieva Elizabeth Kronyak Mulhall
*Katelyn Marie Muller
*Noah James Murray
Steven Michael Myers, Jr.
o+**Ethan Patrick Neal
Hailey Isabell Neville
+**John Luke Nistorenko
*Matthew James Nunan
Alanna Marie O'Keefe
*Alexis Rose O'Keefe
*Katie Elizabeth Oliver
*Monica Nicole Orlandini
Matthew James Oves
+**Isabella Linderman Padula
*Sophie Madeleine Pailleret
+**Alexa Jean Palmieri
+**Paige Christine Panico
*Carlee Anna Parker
*Brian Joseph Parks
**Gavin Christopher Parto
Gabrielle Theresa Pasciullo
o+**Dhruv Rakeshkumar Patel
**Jacob Thomas Patella
o**Cole Christopher Perfetti
Jack Joseph Perry
Juliann Marie Perry
Myles Christopher Pervais
Mariah Michelle Pettinelli
Julian Robert Pettus
Kayla Elizabeth Pietrowitz
**Kyle Patrick Plenn
*Hannah Rose Powell
Tyler David Pursglove
Summer Diane Raab
*Karen Rafael
Brady Thomas Rauner
Joshua Alexandre Reade
+**Daniel Frederic Reeves
**Gillian Grace Reid
Anna Joy Renauro
+**Joseph Clifford Repetti, III
**Michael Stephen Rhodes
Jamie Lynn Richards
*Alissa Jill Ritter
+**Georgia Alexandra Roache
*Matthew Douglas Robbins
*Courtney Rose Rodier
**Gianna Rae Rongione
+**Lauren Marie Roop
**Sofia Rose Rossi
+**Sydney Catelyn Rossiter
**Carli Elizabeth Roy
+**Sophia Avery Ruh
*Carlee Paige Rumaker
*Sylvia Kathleen Rutkowski
Ryan Alexander Sabatini
Misael Sacramento, Jr.
Kevin Thomas Sakers
Jesus Eduardo Sarabia Zurita
*Karah Marie Scarano
**Brendan Ernest Schlatter
*Cutter Earl Schmid
*Jacob Ryan Schneider
*Noah Richman Schneider
+**Caleb John Schumacher
Nicholas Aidan Shallcross
*Mya Grace Shaw
Daniel Leonard Sheldon
Dennis Joseph Shiffler, Jr.
Arianna Rose Silipena
+**Rita-Faith Slimmer
+**Alexis Marie Smallwood
+**Emily Grace Smith
*Erin Patricia Smith
**Katherine Grace Snediker
*Juliana Michelle Souto
+**Delaney Marie Spano
**Kiersten Rae Sparks
*Gavin Charles Speicher
**Katherine Argiro Sprouse
+**Chelsea Marie Stack
Ethan Mar Steingard
**Elizabeth Birdie Stewart
+**Haley Katherine Strickland
Jacob Charles Stryker
*Ashlyn Taylor Sudol
Andrew Joseph Surace
James Ronald Sweitzer, III
+**Maya Christine Swift
**David Andrew Tarr
Noah Christian Taylor
*Esha Thawani
Sean Brett Thompson, Jr.
**Mackenzie Grace Thurlow
*Sara Rose Todd
**Katherine Grace Trout-Baron
*Aila Elizabeth Troxel
+**Emily Elizabeth Tumelty
*Morgann Elizabeth Turner
oAdam Martin Varga
Mia Valencia Vazquez
Ruben Pito Velez Jr., IV
**Emma Paige Vesey
**Erik Bryce Wagner
Michael John Wagner
+**Samantha Grace Wagner
Benjamin Ellis Walker
Timothy Earl Waller
Carl Joseph Wanek, IV
**Kelsey Jane White
o**Grace Marie Wiley
*Jenna Shelley Wilkinson
**Lauren Elizabeth Willett
Jalen Marlon Williams
*Tyler Matthew Williams
Julia Mary Wilson
**Nicholas Christian Wilson
*Anna Linn Wisham
*Kathryn Elizabeth Wixson
+**Margaret Grace Worchel
Haley Olivia Wriggins
Lexi Rose Wroniuk
Zeph Zephyr Zensen
Contact Claire Lowe: 609-272-7251
Twitter @clairelowe