 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
Ocean City High School 2021 graduates
0 comments

Ocean City High School 2021 graduates

**Caroline Grace Adair

*Pacifico Samuel Agnellini IV

**Megan Janeen Anderson

**Alexandra Nikolai Antonov

+**Madison Pio Avena

+**Rachel Lynn Bacon

**Thomas James Bailey

*Cody Anthony Baker

+**Lauren Kate Barlow

*Francesco Joseph Barrella

Yahir Alberto Bautista Bautista

Jesus Bautista-Martinez

Sofia Anna Bechtel

+**Nicholas Daniel Bell

Alexander Stefan Berardis

o+**Jordan Martha Berry

o**Saylor Reid Birmingham

Sarah Margaret Blaker

*Sarah Beth Booher

Andrew Louis Borkowski

Gavin Cutter Bower

+**Katie Sea Bowman

**Gannon Patrick Brady

*Marlee Marie Brestle

+**Andrew Kevin Brooks

Jack Ryan Bruce

George Louis Walter Flynn Bryant

*Sarah Christine Burgos

*Melissa Ray Burke

Skeeter Chance Burke

Justin Phillip Burlaga

David Silverio Burrows

*Christopher John Calabro

+*Chad Hurley Callahan

Dylan Michael Campbell

*Carmine Thomas Cantwell

+**Aaron Edwin Capito

*Stephanie Carey

Skye Grace Carlin

**Hannah Mae Carr

**Michaela Bridget Carroll

Dominic Anthony Casiano

Natalia Jean Cesari

Caylinn Marie Chance

+**Nicholas Joseph Chiccarine

*Kamryn Ann Chisholm

Matthew John Christy

Gina Nicole Ciaramella

Zachary Joseph Clouser

+**Elijah Will Cochran

+**Ashley Ida Collo

Robert Michael Conlan

*Lorna Caitlyn Connell

Alexander Peter Mamourian Corona

Nicolas Joseph Corsaro

Anthony Michael Corson

oTerrence Joseph Crowley, III

Gavin James Curtin

*Kailani-Lee D'Antuono

Benjamin Francis Daly

+**Giovanna Margarita Dattilo

*Morgan Ashley Decosta

Ellie Geraldine Derrickson

*Aine Marie Desch

+**Sarah Marie Devenny

Louis Flynn DeVlieger

Joan Patricia May Dice

+**Michael John Dickinson

**Suzanna Dietrich

Teagan Shaw DiMeglio

**Lily Isabella Dinofa

Domenic Benjamin DiPilato

*Gavin Thomas Dolka

Vincent Angus Dougherty

*Gabriel Jonathon Doughty

William Trueman Drain

o+**Zofia Kalyn Driscoll

**Milica Igor Dukova

*Seth Daniel Edling

Jake Stanley Elko

Dylan Joseph Eshelman

**Georgia Lee Evans

+**Giovanna Talia Evans

*Julianna Mae Fanelli

Cody Walter Ferretti

*Nicholas Thomas Ferzetti

+**Maxwell Wilson Fisher

+**Riley Elisabeth Fisher

Devin Taylor Friedlander

Cassandra Nicole Friend

+**Luke Vail Gallagher

**Matthew Christopher Gallagher

Joseph Michael Garcia

Henry Garcia-Bautista

**Brya Jean Gardella

**Sophie Grace Gartner

*Nya Nichole Gilchrist

James Russell Githens

*Angelina Nicole Gitto

+**Grace Rose Gleason

**Sadie Thompson Godfrey

Samuel John Gold

**Steven John Gooden

Robert Owen Grandmaison

Hunter Michael Grant

Richard William Gray

Damin Timothy Green

*Tyler Shamus Greene

*Theresa Rose Grimley

**Dolan Carter Grisbaum

o*Brett Nelson Grodziak

*Vincent Silvio Gullo

Mia Angeline Hackett

*Kathryn Ann Hall

+**Erin Elizabeth Hanlon

*Anna Mae Hargadon

*Kyle Francis Harper

Ethan Hawk Hartley

Joshua Augustine Hartnett

+**Isabelle Jeong-Hee Heng

*Benjamin Richard Hoag

Leo Hodukavich

Joshua Arthur Hoffman

Gabriel Alexis Holguin

Christopher James Horan

Nicholas Theodore William Horin, Jr.

+**Harrison Grear Horn

+**Mckenna Kimberly Howells

*Sarah Ashley Huber

*Mary Maureen Hudak

**Hannah Young Margaret Hughes

*Joshua Henry Hutchinson

Alexis Giovanna Illas

+**Jake Andrew Inserra

*Daniel Luke Ireland

*Gavin George Jackson

*Michael Christian Jacobsen

**Connor Leslie James

**Bradley David Jamison

Bryce Michael Jefferson

o*Dylan James Kampf

o+**Vanessa Nicole Karayiannis

+**Sofia Camoratto Keir

**Adria Noelle Kelly

*Gianna Marie Kenny

Jordan Ashleigh Kleiner

+**Julia Grace Knopp

Megan Rose Kohler

Sophie Elizabeth Koval

Morgan Ashley Krier

+**Ryan Nicholas Kroeger

Elijah Kyle Kuchler

**Sebastian James Kuchler

**Caden Paul Lagunilla

Bryn Nicole Lamanna

Alexis Paige Larcher-Borman

*Carly Rae Lashley

*Tristan John Laughlin

Kira Cheryl Ann Layton

**Nhi Thien Y Le

**Delaney Frances Leeds

+**Evan James Leeds

*Schuyler Grace Lennox

*Kye Aden Levy

Gabriel Hayden Lewis

Stephen William Leypoldt, Jr.

Benjamin Edward Liebrand

*Reed Joseph Lindsay

**Mary Lord Lisicki

Alyssa Peggy Lloyd

Sean Evan MacNaughton

Carmella Marcella Mahar

James Daryl-George Mancini

Jae Mariah Marino-Forster

Samuel Robert Marinucci, III

*Hannah Elizabeth Martin

Armando Martinez Oropeza

*Francesca Maria Mastrando

*Peyton Matura

*Abigail Anne Maxwell

Shelby Lynn McClain

**Keely Tatum McComb

Gabriel James McCormick

Tarren McDonnell

*Hannah Joan McDowell

*Allie McEntee

Julia Anne McKeon

+**Tara Lynn McNally

Conner James Meehan

Evan Thompson Meli

Joel Melo-Reyna

Sergio Michael Miller

Randy Alan Mistic, Jr.

William Taylor Moffitt

Kara Monichetti

Michael Dewey Monichetti

+**Emily Ann Mora

Cruz Elizabeth Morales

+**Madison Emily Morgan

Valerie Rose Morrison

o+**Jenevieva Elizabeth Kronyak Mulhall

*Katelyn Marie Muller

*Noah James Murray

Steven Michael Myers, Jr.

o+**Ethan Patrick Neal

Hailey Isabell Neville

+**John Luke Nistorenko

*Matthew James Nunan

Alanna Marie O'Keefe

*Alexis Rose O'Keefe

*Katie Elizabeth Oliver

*Monica Nicole Orlandini

Matthew James Oves

+**Isabella Linderman Padula

*Sophie Madeleine Pailleret

+**Alexa Jean Palmieri

+**Paige Christine Panico

*Carlee Anna Parker

*Brian Joseph Parks

**Gavin Christopher Parto

Gabrielle Theresa Pasciullo

o+**Dhruv Rakeshkumar Patel

**Jacob Thomas Patella

o**Cole Christopher Perfetti

Jack Joseph Perry

Juliann Marie Perry

Myles Christopher Pervais

Mariah Michelle Pettinelli

Julian Robert Pettus

Kayla Elizabeth Pietrowitz

**Kyle Patrick Plenn

*Hannah Rose Powell

Tyler David Pursglove

Summer Diane Raab

*Karen Rafael

Brady Thomas Rauner

Joshua Alexandre Reade

+**Daniel Frederic Reeves

**Gillian Grace Reid

Anna Joy Renauro

+**Joseph Clifford Repetti, III

**Michael Stephen Rhodes

Jamie Lynn Richards

*Alissa Jill Ritter

+**Georgia Alexandra Roache

*Matthew Douglas Robbins

*Courtney Rose Rodier

**Gianna Rae Rongione

+**Lauren Marie Roop

**Sofia Rose Rossi

+**Sydney Catelyn Rossiter

**Carli Elizabeth Roy

+**Sophia Avery Ruh

*Carlee Paige Rumaker

*Sylvia Kathleen Rutkowski

Ryan Alexander Sabatini

Misael Sacramento, Jr.

Kevin Thomas Sakers

Jesus Eduardo Sarabia Zurita

*Karah Marie Scarano

**Brendan Ernest Schlatter

*Cutter Earl Schmid

*Jacob Ryan Schneider

*Noah Richman Schneider

+**Caleb John Schumacher

Nicholas Aidan Shallcross

*Mya Grace Shaw

Daniel Leonard Sheldon

Dennis Joseph Shiffler, Jr.

Arianna Rose Silipena

+**Rita-Faith Slimmer

+**Alexis Marie Smallwood

+**Emily Grace Smith

*Erin Patricia Smith

**Katherine Grace Snediker

*Juliana Michelle Souto

+**Delaney Marie Spano

**Kiersten Rae Sparks

*Gavin Charles Speicher

**Katherine Argiro Sprouse

+**Chelsea Marie Stack

Ethan Mar Steingard

**Elizabeth Birdie Stewart

+**Haley Katherine Strickland

Jacob Charles Stryker

*Ashlyn Taylor Sudol

Andrew Joseph Surace

James Ronald Sweitzer, III

+**Maya Christine Swift

**David Andrew Tarr

Noah Christian Taylor

*Esha Thawani

Sean Brett Thompson, Jr.

**Mackenzie Grace Thurlow

*Sara Rose Todd

**Katherine Grace Trout-Baron

*Aila Elizabeth Troxel

+**Emily Elizabeth Tumelty

*Morgann Elizabeth Turner

oAdam Martin Varga

Mia Valencia Vazquez

Ruben Pito Velez Jr., IV

**Emma Paige Vesey

**Erik Bryce Wagner

Michael John Wagner

+**Samantha Grace Wagner

Benjamin Ellis Walker

Timothy Earl Waller

Carl Joseph Wanek, IV

**Kelsey Jane White

o**Grace Marie Wiley

*Jenna Shelley Wilkinson

**Lauren Elizabeth Willett

Jalen Marlon Williams

*Tyler Matthew Williams

Julia Mary Wilson

**Nicholas Christian Wilson

*Anna Linn Wisham

*Kathryn Elizabeth Wixson

+**Margaret Grace Worchel

Haley Olivia Wriggins

Lexi Rose Wroniuk

Zeph Zephyr Zensen

Contact Claire Lowe: 609-272-7251

clowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

0 comments

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

+4
Taqueria Rendon brings birria — and more — to South Jersey
Dining

Taqueria Rendon brings birria — and more — to South Jersey

When the pandemic struck last year, Marco Rendon was just coming out of a restaurant partnership with his brother-in-law in Hammonton that didn’t quite work out. But when he found himself stuck at home with the immediate future of the restaurant scene looking bleak - to say the least - he didn’t just sit on his couch feeling sorry for himself.

The best local coverage, unlimited

Sign up for a digital subscription to The Press of Atlantic City now and take advantage of a great offer.

LEARN MORE

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News