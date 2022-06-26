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Oackcrest High School 2022 Graduation

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Blake Michael Adams

Paige Aiken

Aniqa Al'Wali

Vincent Albani

Justine Angela Alumia

Amari Luis Anaya

Justin Nicholas Anderson

Gunnar John Anthony Angier

Erick Anguiano

Hollie B. Aponte

Imyah Ysabel Arroyo

Lourdes Elise Arroyo

Ezekiel Peter Ashiagbor

Millicent E Ashiagbor

Nyla Ausborn

Jaheem Laquay Austin

Jessica Lynn Austin

Emily Nicole Badger

Qua’Nasia Bailey

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Waheed Brown Hill

Mi-Zear Buckman

Corinne Calderon

Juliana Calderon

Qua N. Campbell

Jacey Anne Capasso

Ethan Carmean

Trinity Carpenter

Ashlee Marie Carr

Daylen Ya’mir Carson

Josiah Anthony Casanova

Thomas F Cawley Jr

Andre Quinton Chapman Ames Jr

Jayden Damir Cherry

Tyler K. Cimadori

Haley Shea Citron

Brandon Francis Collet

Satus Colon

Kelsey Larain Compton

David W. Connelly

Alana Rose Cormier

Andrew Costantini

Mia Elizabeth Costello

Armani Sierra Rashida Cox

Jessica Elizabeth Creighton

Jayden Michael Crespo

Amir Taejon Keith Cropper

Reinaldo Adrian Cruz-Quinones

Mikail A Cuerquis

Shrij Dave

Duane Davis

Tahj Dearborn

Thomas Mark DeCicco

Demetrius Sixto Del Valle

Hannah Elizabeth Derringer

Jacob Brandon Dietz

Shane Dixon

Samuel Marc Dorce

Vincent L Drayton-Deal

Makayla Grace Duffy

ZoeJayne Duncan

Sara Duran Castiblanco

Kymarah Early

Julian Echevarria-Hunter

Olivia Joy Edmonds

Nicholas William Ehrlich

La’Nirah R Elliott

Dionysus Elmore

Alex A. Elrasoul

Lucas J Espen

Kyle Jonah Dionisio Espina

Anuoluwapo Inioluwa Fakolade

Khalil James Calvin Felder

Lilia Feria-Asencion

William Edmund Field

Jaiden Figueroa

Lauren Findeison

Adrian Alexander Firpo

Kylie Ann Foggan

Jaden D. Foster

Julian Frank

Kiara Garcia Rosado

Francisco Daniel Galan

Mico Adam Gaminde

Terrence Darnell Gandy

Lyquain Garland

Kiara Garcia Rosado

Jackson L. Gatens

Mayowa Gbala

Benjamin Blaze Gehring

Gabriella Gibson

Robert Gilliard

Kaylen Ceatrice Glover

Sydney Marie Groen

Zoey Maxine Gromadzyn

Maria Eugenia Grullon De La Rosa

Aniyah Gunter

Takaiyah Samirah Hadi-Hill

Aaron Jacob Hak

Heather Anne Harding

Abhisha Hariharan

Jamar Hart TImmons

Emily Hartman

Owen Christopher Haugan

Justin Xavier Hawkins

Katelin M. Haye

Gavin Joseph Healy

Jurdain Daville Hendricks

Nicholas Garcia Henry

Paolo Antonio Tandoc Hemroso

Alliyah M Hernandez

Dimas A Hernandez

David Hoang

Destiny Houston Hoff

Hogan Richard Horsey

Hunter James Horsey

U'Day McCray Huggins

Moureen Huggup

Evelyn Mae Husta

Isabella R Imperatore

Cara Irwin

Kierra Jackson

Lasaan Nazier Jackson-White

Edward Raymond Jamack Jr

James Jenkins

Leilanie Jogno

Alexis Paris Johnson

Isryel Meziah Jones

Hassan A Kaloko

Gabrielle Nicole Kaminski

Brian James Keefer

Michael Joseph Keller

Tasfia Shams Khan

Mackenzie Hope Kimmelman

Vechaun Kinchen

Robert Irving King

Oliver S. Kiszelewski

Olivia Danielle Labastida

Martha Morgan Lake

Devin Mackenzie Lally

Melanie L Lantigua

Kenneth Michael Leary Jr.

Paige Taylor Levy

Gennavieve Mae Lisitski

Anthony Matthew Lopez

Michaelle Adonaya Macenat

Annrei Marie Makiling

Samuel Logan Maldonado

Julien Irwin Manalang

Roger Alejandro Marenco Jr.

Jada Jonelle Martin

Destiny Martinez

Kyria Martinez

Scarlett Rose McCourt

Chase Thomas McGrody

Diavione Sanaa McMillan

Jared Christopher Miller

Jaylin Deja Moore

Andrew Blake Moshier

Varsha Mudaliar

Ghu'laam Rasool Muhammad

Alivia Mullery

Thomas Joseph Munyon

Bavly Nashed

Jaiden Leigh Navratil

Ra’Mar Lamel Neely Wilson

Ayrianna Taliyah Newhouse-Jackson

Elliott Miguel Newman

Ke’Shawn O’Neil Nunnally

Conor O'Brien

Jaliyah Iris Ocasio

Andrew M. Ogunjimi

Anne Damisola Olanrewaju

Erin Marie Owens

Royce Kwaku Owusu

Luis Antonio Pagán

Jordan Taylor Palmeri

John Michael Parmenter

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Xavier Peel

Jemmar Penny

Dominic John Peranio Jr.

Alex Perkins

Anthony Petrongolo

Tess Elizabeth Petrongolo

Maria Jose Pineda-Lopez

Jalon Amaar Pitts

Lucas Poventud

Stephen Ulysses Powell Jr

Amelia Robin Pullano

Marium Quraishi

Ariana Storm Reeder

Amanda Rose Reichman

Madeline A Richards

Learis Miriel Rivera -Sánchez

Elijah Robertson

Davon Elijah Davis Robinson

Zhané Yvonne Robinson

Emma Nicole Robinson

Cameron Luis Rodriguez

Naomi Rodriguez

Naylanie Ivellisse Rodriguez Colon

William Roller

Thor James Rorapaugh

Ethan Rowley

Zulaika Saint Hubert

Katerina Sampedro

Keagan Tye Samuel

Ce'Onne Ava Sanchez

Carlos Santiago

Sergio M. Santos

Trishana Dharshana Sathiyanesan

Rachael Evelyn Schrier

Ma'Naijah Scott

Jaclyn J. Scull

Tanya Sharma

Jayda Alexandra Shehadi

Aila Summer Shelley

Mylee S. Shultz

Alejandra Sierra

Isabelle Maria Signorello

Brittany Ann Sills

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Amyah Rikeya Watts

Anisa Watts

Ladira M Watts

Ahlasia Marie Washington

Angeline Forgbe Weah

Janiyah Monique Wheeler

Jayvon Whitaker

Malachi J. S. Whitehead

Vanessa F. Wickliff

James M Williams

Malisha Williams

Izabella Jade Williamson

Brianna Sherene Wilson

Nicholas Winn

Kevanna Y Winstead

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