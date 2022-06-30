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MILLVILLE HIGH SCHOOL

Millville Senior High School celebrates the Class of 2022

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Millville High School graduates celebrate June 21 at Wheaton Field.

 Jaime Sutton, provided

Emily Rose Abdill*

Lena Dolly Acheson

Jacob Dylan Adams

Robert Paul Adams

Gabrielle Sophia Delfin Akiatan*

Leah Raygan Alcorn

Isaias David Alejandro Negron

Joseph Michael Allen

LeQuint Gerron Allen Jr

Ezekiel Alvarez

Jose Eduardo Alvarez Jr

James Latrell Alves

Milei Rose Andrews

William Ardis

Sarah Nicole Armington

Alexander Kristofer Armitage

Jada Symone Armstead*

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Madison Elizabeth Woodman*

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Jaydan Lee Wright

Joshua Jay Wrisley

Trevor Nikolaus Wurster

Noelle Grace Zegel

Andrew Jonathan Zerra Jr*

Douglas Mathew Zimmerman Jr

* Honor Society

TOP 5 STUDENTS

1. Jacob Alexander Lewis, University of Pennsylvania, biology

2. Anthony Kukal V, Yale University, engineering

3. Kevin Wayne Sheppard Jr., Rutgers University, business

4. Siera Ojeda, Pennsylvania Academy of the Fine Arts, fine arts

5. Makayla AhJanae Nelson, Montclair State University, biology

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