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Middle Township High School graduation 2022

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Jacob Abrego

Jacob Adorno Garcia

Gavin Aftanis

Merlin Alavez

Haley Alston

Trinity Anderson

Anthony Avila

Lisandra Bader

Matthew Barcas

Tynelle Bard

Ashley Bartleson

Jesse Bartleson

Angeleena Beck

Alexander Bellelrjeau

Alyssa Bissinger

Eleanor Bond

Samuel Botto

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Aiden Bradley

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Jonathan Mazzille

Taylor McNeal

Antoinette McNeil

Matthew Medina

Ashton Meltzer

Stefania Mercado

Karlee Metz

Christa Moore

Timara Moore

Siulbeth Morales

Mary-Margaret Murray

Brett Nabb

Jada Nagle

Michael Nagle

Elaina Nelson

Mitchell Nichols

Shane Nickels

Johmina Nolan

Jesus Nova

Cameron Odom

Joseph Panny

Timmy Pastor

Kris Patel

Ohm Patel

Rowan Pelham

Keira Phillips

Leonard Prickett

Sophia Pruneau

Alexia Quinn

Julia Quinn

Jessica Raab

Julia Radzieta

Ambinintsoa Yohan Rasoloharison

Arelys Rassi-Santiago

Liam Reid

Amber Reinhardt

Yobana Resendiz-Herrera

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