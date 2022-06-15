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Hammonton High School graduation list

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Alexander Romario Abeja

Alison Aaron Abraham

Richard T. Achanzar Jr

William Armando Acosta Pineda

Derek Jordan Adamucci

Madison Rain Agren

Alex Aguilar Urbano

Alexandra Aguilar

*Yesenia Alyssia Aguiňa

Kelly Alexandra Akras

Joseph M. Allen

*John Andaloro

Joshua Alexander Andl

Danielle C. Andress-Stuller

*Francesco John Angelastro

Giselle Grace Annuzzi

Yassira Arciga-Valdivia

Alexander Arellano

Dalene Ashley Arenas Castañeda

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Devon Elizabeth Baker

Natalia Jae Baldino

Ediso Gamaliel Baltazar

Vincent Anthony Barilotti III

Carley Madison Barnable

*Emma Grace Barnett

Francisca Barragan Aparicio

Robbin Elizabeth Barney

*Robert William Bauers III

Michelle Sarai Bautista-Galvez

Gianna Victoria Benedetto

Rylee Beth Bermudez

Alexander J. Biazzo

Dylan Michael Blackburne

*Anahi Boone

*Victoria Abisola Borode

Jason Michael Bradley

Taray Dominick Broughton

Isaac Lee Brown

Logan Avendale Brown

Elizabeth Jane Bucciarelli

Kamrin Nathan Burden

Evan Ramses Burgos

*Miliani Maryann Butterline

Karrina Elizabeth Calderon

Carli Ann Caldwell

Alexus Camargo

Sophia Yvonne Campanella

Aryanna Yenezza Campos-Brooks

Haidy Canizales

*Glyza Nina Panaligan Canovas

Marianna Louise DiUlio

Gabriella Caputi

Bella Mia Cardona

David Philip Carlamere

Alexandra Castaneda

Madison Lynn Chainey

Adair Chavez

Alejandra Elizabeth Chavez

Elizabeth Mae Chesebro

*Ava Ru Chiofalo

*Pat Leonard Christopher

Robert Charles Christopher Jr

James Colasurdo

Carlos Colon

*Ayanna Conde

*Joseph Corma Jr

Samuel Cottman

Meloney Sandra Coulter

Angelina Danielle Critelli

Charlotte Elyse Cundiff

Erin Shanna Cunningham

Kevin Tyler Curcio

Neil Curcio

Gabrielle Czyzewski

Christopher A. Daehling

Nicole Marie Damico

Anna Corinne Dankel

Brooke A. Davis

Shantay Carolyn Davis

Marissa N. DeCicco

Cole DeGerlia

Samantha Nicole Delfino

Grace Caroline DeRosa

Austin Alfonso Diaz

*Angel Marie DiGianivittorio

Vincent Paul DiGianivittorio

Julia Ann DiMeglio

Theresa Katherine DiUlio

Yamilet Dominguez-Colin

Joseph John Donio

Dalton Patrick Duffy

Dominic Eberly

Ryan Elbertson

Mary Soo-Jin Elton

Alexa Anne Erkman

Kylie Ann Esau

Emily Elizabeth Evangelista

Sava Anne Evangelista

*Olivia Jane Falciani

Kyler John Falcone

Aidan Keith Fallon

Cole James Fallon

Alexandria Christina Fanelle

Alexander Michael Fareri

Camryn Elizabeth Federici

Brianna Patricia Fields

Alexis Kristina Fitchett

Allen Flores Sánchez

Madison Shea Foley

Victoria Rosalie Forsman

Mia Noelle Fortino

Nicolino Fossell

Connor J. Foster

Damian Steven Fulop

*Angie Lisbeth Funes

Anthony Fuscellaro

Joshua Charles Galardi

Roberth Galvez Cuestas

*Adilu Galvez Gonzalez

Armando James Garcia

Edwin Garcia Padilla

Beau Keith Gazzara

Luca Gherardi

Robert Joseph Gills IV

Jacob Scott Goehringer

*Andrew Dylan Gollihur

Roy Gomez

Michelle Gomez Grimaldo

David Gonzalez

Diego Gonzalez Rojas

Mia Anne Graff

Carmine John Grasso III

Giovanni A. Grasso

Riley N. Gribbin-Stinger

Marco Otoniel Guevara

Yeymy Gutierrez

Emilio M. Guzman

*Brett Hare

*Kristen Hare

Brandi Lauren Heinz

Abigail Hernandez

Samantha Hernandez

Rodolfo Herrera

Gianna Nicole Higgins

Jaron Hill

Stephanie R. Holmes

Vincenzo Giovanni Holzman

Austin Taylor Horne

Clark Dylan Hovermale

Austin Joseph Hudak

Edward L. Huster

Samantha Lynn Immendorf

Anthony Ingenito

Destiny Diamond Ingram

Gabrianna Nichole Insua

Joseph Javier Irias

Yasanee Jackson

Ivan Uriel Jimenez

Kevin Jimenez

Madyson P. Johnson

Bryce Isaiah Jones

Hailee Ann Jones

*Leigh-Anne Jones

Katherine Paige Julia

Jason Kalusa

*Dylan Earl Kappauf

Ashley Keller

Isabella Marie Kelly

William Nicholas Kelly

*Alyssa Lee Kelsey

Paul James Kilpatrick

*Luke Ryan Kozlowski

Benjamin Charles Kruse II

Leo Aylmer Lampman V

Emily Lynn Larsen

Devin Ray Lawless-Gattone

Kyle B. Lawlor

David J. Lawton

*Spencer H. Lee

Rocco Giuseppe Leo

Benn J. Leonard

Romeo Lerza

Kaitlyn Marie LeSage

April B. Lewandowski

*Joseph F. Linneman

Alia Emma Catherine Loeffler

Carlos Lopez

Marcus Zahir LoSasso

Jaymin A. Lucas

Riley Olivia Maahs

Kaitlyn Elizabeth MacLane

Sophia Arlene Mahran

Brooklyn Starr Maltese

*Victoria Rose Marandino

Joshua Steven Mardell

*Madison Nicole Markart

Shawn Marshall

Emma Martin

Dean Rocco Marts

Gamble Charlene Mascio

Haley Jean Mauger

Abby Elizabeth Mauriello

William Edward McAllister

*Gina M. McBrearty

Edith Mejia

*Stephen E. Mertis

Carly Miller

Ryan Christopher Miller

Katie Theresa Moles

Brianna Monzo

Matthew James Mount

Reagan Mull

Marcos Negron

Aiden Nicholls

Luciano Nistico

Jennifer N. Nunez

Wesley Michael Nunnciato

Valeria Ochoa

Gabrielle T. Ordille

Emelin Ortiz Martinez

*Olivia Grace Osborne

Erik Manuel Pabon

Jakob Michael Pacella

Brielle Elizabeth Palermo

*Michael Anthony Passarella

Michael Hunter Penn

Anjelina Julianna Perez

Allura Lynn Perdue

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Jaidynn Isabel Rodriguez

Kaylianna Elisia Rodriguez

Luis Rodriguez

Tania J. Rodriguez Cisneros

*Declan Harold Roeder

Sherlyn Romero

*Kristina Louise Roohr

Joseph George Rose

Charles James Rossiter

John J. Ruble

Brooke Madison Rudley

Francis Yojanli Ruiz Vasquez

*Elyse Mia Ryan

Andrew Joseph Ryker

Rachelle Salbador-Padilla

Ivan Alberto Santana

Olivia Rose Santiago

Thomas Santiago

*Hannah Cassandra Santora

Addel J. Santos

Taylor Schmeling

Jaelyn Nicole Schumm

Sarah Jeanne Sebastian

Brooke Sophia Seidman

Shawn Selzer

Hailey Lynn Shaughnessy

*Eve Olivia Sheehan

*Mason Quinn Sherman

Aaron J. Smith

Rahmere Allen Smith

Sydney Doris Sorrentino

Josue Leonardo Sotelo

*Donavan John Spencer

*Ryan Paul Stanziale

*Nicholas Joseph Stephan

Danielle Chelsea Stuller

Carlos Alexander Sunuc Atz

Erick Alexander Sunuc Atz

*Domenic Edward Szalabofka

Jaden Devonte Thompson

Adam Edward Thornewell

Sophia Tibbrine

Juliana Tirado

Eduardo Tolentino

Ariel Mackenzie Torres

Mary Nicole Towne

John Joseph Tracy V

Krista Nichole Tzaferos

Juan Urbina-Garcia

Jennifer Valdez

*Julian Abel Valentin

Rudy Robert Valentin

Gianna Milagro Velazquez

*Christopher S. Volk

Caleb Joseph Voytek

*Conner S. Walker

Payton Hope Walther

Rhett Walther

*Emily Elizabeth Walters

Shaiheen Jabril Watson

Emmanuel Israel Waugh

Joseph Michael Wehner

Joshua Reynard Weikle

Ian Weiser

Emily Anne Wetzel

Anthony Joseph Whitener

Cadance Williamson

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Connor Michael Wright

Joseph Adrian Zawrotny

Nico Joseph Zirillo

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