Stephen Ordille ran for five TDs, including a 64-yarder in the fourth quarter, for Mainland. The Mustangs, No. 3 in The Press Elite 11, improved to 4-0, and No. 6 Atlantic City fell to 3-1.
Mainland 14 7 19 7 -- 47
Atlantic City 0 12 0 6 -- 18
FIRST QUARTER
MR -- Cook 25 interception return (kick)
MR -- DeBiasso 10 run (kick)
SECOND QUARTER
AC -- Degraffenriedt 46 pass from Lyons (kick failed)
MR -- Ordille 36 run (kick)
AC -- Cabrera 24 fumble return (pass failed)
THIRD QUARTER
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MR -- Ordille 23 run (run failed)
FOURTH QUARTER
MR -- Ordille 64 run (kick)
AC -- Roseborough 32 pass from Lyons
Contact John Russo: 609-272-7184
Twitter: @ACPress_Russo