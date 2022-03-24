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HONORABLE MENTIONS

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Absegami

Isabella DeStefano

Atlantic City

Grace Gaskill

Lauren Fox

Olivia Kulakowski

Anna Tran

Kaitlyn Do

Barnegat

Alyson Sojak

Hailey Lutz

Buena Regional

Veronica Butler

Cape May Tech

Emie Fredericks

Cumberland Regional

Mackenzie Davis

Sarah Williams

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Abby Hays

Callie Bellwoar

Lilly Teofanova

Our Lady of Mercy Academy

Sarah Kern

Reese Hetzer

Eliza McDonough

Southern Regional

Shae Centanni

Brooke Boyd

Chloe Furlong

Haley Skimmons

Francesca Fields

Vineland

Isabela Saltar

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