HONORABLE MENTION

Absegami
Amber Conway
Makayla Edwards
Atlantic City
Najay’e Albright
Barnegat
Alyson Sojak
Haleigh Dengler
Julianna Cannizzaro
Bridgeton
De’Jmera Mosley
Buena Regional
Karlie Byrd
Cedar Creek
Brielle Curtin
Riley DeMarco
Cumberland Regional
Madeline Ott
Egg Harbor Township
Kara Wilson
Hammonton
Gabriella Gherardi
Olivia Osborne
Holy Spirit
Maggie Cella
Lacey Township
Samantha Glover
Caitlyn Voskanyan
Lower Cape May Regional
Jenna O’Neill
Mainland Regional
Alexandra Pugliese-Conroy
Middle Township
Briar Lemma
Millville
Jalia Cooper
Alicia Slimmer
Angelina Kenelia
Oakcrest
Mariely Horenberger
Paige Mlynarczyk
Ocean City
Racheli Levy-Smith
Nora Bridgeford
Alexis Smallwood
Our Lady of Mercy
Anissa Serafine
Ani Schubert
Pinelands Regional
Mickenzie Horay
Layla Frost
Olivia Gordon
Southern Regional
Sarah Lally
St. Joseph Academy
Makayla Veneziale
Vineland
Lauren Emeigh
Morgan Harrell-Alvarez
Sports reporter
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