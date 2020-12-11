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HONORABLE MENTION
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HONORABLE MENTION

Millville field hockey coach Claudia McCarthy gets her 600th car

Millville field hockey coach Claudia McCarthy celebrates her 600th career win on Thursday at Absegami. Oct.10, 2019 Craig Matthews / Staff Photographer

Absegami

Amber Conway

Makayla Edwards

Atlantic City

Najay’e Albright

Barnegat

Alyson Sojak

Haleigh Dengler

Julianna Cannizzaro

Bridgeton

De’Jmera Mosley

Buena Regional

Karlie Byrd

Cedar Creek

Brielle Curtin

Riley DeMarco

Cumberland Regional

Madeline Ott

Egg Harbor Township

Kara Wilson

Hammonton

Gabriella Gherardi

Olivia Osborne

Holy Spirit

Maggie Cella

Lacey Township

Samantha Glover

Caitlyn Voskanyan

Lower Cape May Regional

Jenna O’Neill

Mainland Regional

Alexandra Pugliese-Conroy

Middle Township

Briar Lemma

Millville

Jalia Cooper

Alicia Slimmer

Angelina Kenelia

Oakcrest

Mariely Horenberger

Paige Mlynarczyk

Ocean City

Racheli Levy-Smith

Nora Bridgeford

Alexis Smallwood

Our Lady of Mercy

Anissa Serafine

Ani Schubert

Pinelands Regional

Mickenzie Horay

Layla Frost

Olivia Gordon

Southern Regional

Sarah Lally

St. Joseph Academy

Makayla Veneziale

Vineland

Lauren Emeigh

Morgan Harrell-Alvarez

Sports reporter

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Sports Reporter

I graduated from Rowan University in 2011 where I studied journalism. I covered local high school and college sports at the South Jersey Times and Vineland Daily Journal. I have been a sports reporter with The Press since July of 2013

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