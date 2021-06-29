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HONORABLE MENTION
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HONORABLE MENTION

Absegami

Sarah Glass

Gianna Baldino

Jayla McNamara

Livia Pino

Atlantic City

Sienna Calhoun

Megan Dougherty

Alex Dounoulis

Barnegat

Calli Dunn

Isabel Guiro

Paige Menegus

Savia Singh

Alyson Sojak

Cedar Creek

Mia McColl

Abby Winterbottom

Egg Harbor Township

Cheyenne Avellino

Saige Broschard

Grace Carpenter

Emily Gargan

Brianne Macchia

Holy Spirit

Maggie Cella

Leah Corkhill

Kira Murray

Lower Cape May Regional

Julia Gibson

Madison Schiffbauer

Ally Walsh

Lacey Township

Cayli Biele

Kayleigh Flanegan

Madison MacGillivray

Maeve Meehan

Shyanne Nucifora

Emily Tye

Mainland Regional

Carly Strang

Middle Township

Eliza Billingham

Holly Mader

Maddyn McAnaney

Abbie Teefy

Millville

Julianna Giordano

Olivia Giordano

Melania Tomlin

Oakcrest

Paige Mlynarczyk

Ocean City

Andi Helphenstine

Grace McAfee

Summer Reimet

Chelsea Stack

Delainey Sutley

Olivia Vanesko

Our Lady of Mercy Academy

Mina Lockhart

Anissa Serafine

Pinelands Regional

Kamryn Borden

Karianna Eagle

Jamilynn Hawkins

Karlie Pomponio

Southern Regional

Emma Gallaro

Kacey Kubarewicz

Deirdre Jones

Lauren Ricci

Contact Patrick Mulranen: 609-272-7217

PMulranen@pressofac.com

Twitter @ACPressMulranen

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