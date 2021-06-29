HONORABLE MENTION

Absegami
Sarah Glass
Gianna Baldino
Jayla McNamara
Livia Pino
Atlantic City
Sienna Calhoun
Megan Dougherty
Alex Dounoulis
Barnegat
Calli Dunn
Isabel Guiro
Paige Menegus
Savia Singh
Alyson Sojak
Cedar Creek
Mia McColl
Abby Winterbottom
Egg Harbor Township
Cheyenne Avellino
Saige Broschard
Grace Carpenter
Emily Gargan
Brianne Macchia
Holy Spirit
Maggie Cella
Leah Corkhill
Kira Murray
Lower Cape May Regional
Julia Gibson
Madison Schiffbauer
Ally Walsh
Lacey Township
Cayli Biele
Kayleigh Flanegan
Madison MacGillivray
Maeve Meehan
Shyanne Nucifora
Emily Tye
Mainland Regional
Carly Strang
Middle Township
Eliza Billingham
Holly Mader
Maddyn McAnaney
Abbie Teefy
Millville
Julianna Giordano
Olivia Giordano
Melania Tomlin
Oakcrest
Paige Mlynarczyk
Ocean City
Andi Helphenstine
Grace McAfee
Summer Reimet
Chelsea Stack
Delainey Sutley
Olivia Vanesko
Our Lady of Mercy Academy
Mina Lockhart
Anissa Serafine
Pinelands Regional
Kamryn Borden
Karianna Eagle
Jamilynn Hawkins
Karlie Pomponio
Southern Regional
Emma Gallaro
Kacey Kubarewicz
Deirdre Jones
Lauren Ricci
Contact Patrick Mulranen: 609-272-7217
Twitter @ACPressMulranen