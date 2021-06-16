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Egg Harbor Township High School 2021 graduates
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Egg Harbor Township High School 2021 graduates

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Mekael Abdullah

Ahnaf Abid

Arianna Abreu

Brayan Acosta Medina

Kevin Adams

Nicole Aguilar

Choudhry Ahmed

Edward Al Nammour

Joseph Al Nammour

Jamil Alam

Julia Alberico

Sean Albertson

Heidy Alcantara Bibieca

Valentina Alfaro

Ahad Ali

Angel Almanzar

Sonia Alojas-Ruiz

Connor Ammann

Kainaat Anwar

Michael Aponte

Madison Aponte-Orellano

David Appolonia

Mohammad Areeb

Julian Arroyo

Namira Asif

Lisbeth Atizol Taveras

Kenny Au

Cheyenne Avellino

Efren Ayala

Zamari Ayo

Jennifer Badu

Crystal Baez Jimenez

William Bahnak

David Bailey

Russell Bamberger

Imyiah Banks

Anthony Barksdale

Janaysa Barnes

Michael Barnes

Emily Barnett

Jennifer Barralaga

Santana Barrera

Tristan Barrera

Robert Bauer

Lauren Baxter

Hallie Beauchamp

Brandon Bell

Bianca Beltran

Melissa Benjamin

Travis Benton

Brandon Berrio

Michael-Madison Best

Manuel Bettencourt

Muhammad Bhatti

Gianne Carlo Bianzon

Casey Biglan

Taylor Blaine

Benjamin Bortu

Michael Boyle II

Joshua Brewster

Michael Brito

Bree Brittingham

Ahmad Brock

Christopher Bronk

Cecilia Brown

Darius Brown

Mason Brown

Nicholas Bruckler

Destinie Bruno

Marshall Budd IIl

Augustus Buzby IV

Katrina Cabinian

Franklin Caceres Jr.

Michelle Campos

Kate Canela

JohnRobert Cannone

Gianna Caputo

Chase Carlos

Dylann Carmen

Drew Carpenter

Grace Carpenter

Ashley Carreon Daniel

Mya Carwell

Christine Castellano

Myra Castillo

Matthew Cavanagh

Ted Shama Celestin

Christian Cericola

James Chancey

Timothy Chancey

Kaniyah Chapman

Eric Chen

Julie Chen

Cody Chirinos

Arbid Chowdhury

John Ciccone

Nickolas Ciccone

Breanna Cieslak

Cameron Cieslak

Maurizzio Cintron Aquino

David Ciro

Adriana Clayton

Patrick Clayton

Brendan Clooney

Jamar Coles Jr.

Jaden Collins

Ashley Conant

Kaitlyn Conant

Kaitlyn Connelly

William Coombs

Daniel Cooper

Alexandria Cotter

Khalima Cottman

Tabitha Cox

Abigail Coyle

Ahmirah Crump

Cristal Cruz Benitez

Jose Cruzado

Jalisa Cupeles

Gabriel Cupeles-Cruz

Olivia Cutaia

Kelly Allison Dalisay

Andrew Dang

Nicole Danz

Ariyana Davis

Jordan Davis

Christopher Decker

Anna Deems

Antonio Delano

Keith DeLucca

Jacob Dembin

James Denesevich

Kayla DeOliveira

Gabriele Depaor

Peyton Dever

Anette Diaz

Abby Dietz

Joshua Dimayuga

Joseph Dinh

Maximus Dispoto

Cindy Do

Ethan Dodd

Gabrielle Dodson

Douglas Drongoski

George Dugan III

Hayley Duncan

Amir Dunn

Julia Duong

Jaydan Duttweiler

Nathan Eaton

Juliette Edwards

Omnia Elaadawi

NaShid Ellis

Kylie Elwell

Stephen Escalante Galo

Gabriel Escobar Serrano

Daphaney Estrada

Rene Euceda

Lara Evans

Chelsea Farrell

Ashley Farris

Yeilie Feliciano

Canyon Fetterhoff

Precious Fisher

Mikayla Fitzharris

Bryan Fleming Jr.

Erickson Foraker Jr.

Cascidy Ford

Nicholas Fortis

Landsay Franckoeur

Matthew Frick

Katherine Fulcher

Jonna Gacayan

Star Gage

Ketzaly Galindo

Lauren Gant

Bryanna Garboski

Sherly Garcia

William Garcia

Gabriela García Molina

Jelani Bem Garrett

Lilo Malia Garrett

Ian Garrone

Robert Gaskill

Anaiya Gatewood

Mia Gavin

Illuminata Gentile

Elena Lauren Geraci

Aaezonah Gerhardt

James Germann Jr.

Corey Gilson

Daniel Giraldo-Puerta

Sebastián Giron Bernal

Christopher Gist

Kona Glenn

Rohan Gonthkar

Cierra Goodman

Mikal Goods Minor

Harry Gradia

Jennifer Gras

Abriana Green

Paul Gronczewski Jr.

Max Guerrero-Javier

Joshua Guimapang

Millin Gulati

Jayden Guy

Alexa Guzman

Tatyana Guzman

Demi Ha

Iman Habib

David Haentze

John Hall IV

Julia Hammer

Madison Hannan

Jeremiah Harris

Abigail Harte

Nikki Hartwell

Conor Healy

Victoria Hernandez

Wardyn Hernández Medrano

Vienny Hernandez Rodriguez

Caitlyn Heuman

Morgan Hickey

Beyonka Hill

Jason Hill

Keion Hill Ming

Talia Hines

Patrick Hladun

Durwin Ho

Andy Hoang

Raphaelle Hoang

Caleigh Hodgins

Deven Hooker

Anmita Hoque

Matthew Howell

Carter Hubbard

Morgan Hughes

Syed Hussnain

Tiffany Huynh

Anjyl Hwang

Natasha Iqbal

Andrew Ireland

Sean Ireland

Dominic Irrera

Madison Israel

Kaylee Jackson

Abigail Jacobo

Nathaniel Jaffe

Arabella Jarvie

Ariel Jarvie

David Jimenez

Julián Jiménez Jiménez

Citlali Jimenez Martinez

Charles Johnson

Juliana Johnson

Taniya Johnson

Tylek Johnson

Joseph Johnston Jr.

Breannah Jones

Vanita Jones

Kevin Juarez

Sara Kacprzykowski

Brooke Kaelble

Rachael Kanefsky

Makayla Karlsen

Michael Katanakis

Peter Katanakis

Payton Keblish

Ethan Kenney

Justin Kent

Jessica Kershenblatt

Riya Khullar

Erikah Killen

Dylan King

Julianne Kirby

Kyle Kissick

Karlie Kleshick

Kimberly Kline

Alexandra Knudsen

Niko Kolefski

Kira Kolmetsky

Haley Korsak

Elizabeth Kwarteng

Patrick Lam

Christopher LaMonica

Camille Lara Maldonado

Nicholas Lare

Harrison Le

Trish Le

Paris Lea

Tabia Lee

Selena Leighbody

Jennie Li

Michelle Liang

Ryan Liddicoat

Ruby Lieu

Sydneygrace Llorente

Sarah Louangkhot

Kyle Lum

Crystal Luo

Crystal Luong

Rhoa Maarouf

Jayden Maguire

Morgan Malave

Luis Maldonado

Richard Maldonado Jr.

Alec Josh Mallari

Chloe Mamagat

Jared Marquez

Keith Martin

Fernando Martinez

Malik Martinez Prescod

Prattasha Masheat

Devon Mason

Altamiro Matheson

Abner Matos Matos

Raymond Matthews

Gabriella Matus

Miranda Matuson

Meghan Maul

Jwana Mazahreh

Mara McBane

Ava McDonough

Sarah McGinnis

Selena McGuire

Shawn McHale

Aaron McKim

Quinnie Mei

Winnie Mei

Jesus Mejia

Valencia Melhem

Luis Mendez Jr.

David Mercado

Johnny Mercado

Mia Mercado

Resty Manuel Mercado

Maci Mercurio

Jevin Merrill

Turan Miah

Makenzie Michener

John Miles

Max Miller

Sundra May Mimay

Brandon Vinczejosef Miral

Michael Mirville

Antonio Mitchell

Habiba Mohamed

Mohammed Momin

Gabriela Montero-Hidalgo

Melissa Morales Arroyo

Leilani Moreno Solano

Julianna Morera

Wellington Moreta Jr.

Hannah Morfitt

Madison Morgan

Arwa Muhamed

Abdur Muhammad

Craig Mulhern Jr.

Isabella Mulino

Jaidyn Mulloy

Kevin Munive

Frank Musterel

Colette Muteteke-Kah

Veridiana Nambo

Alexander Naumchik

Selenna Neris

Hailie Nguyen

Karen Nguyen

Tommy Nguyen

Tuan Nguyen

Tylina Nguyen

Alanie Nieves

Hana Nouri Moussavi

Tatiana Nuñez

Kyleigh Oberman

Destani Ocasio

Andrew Oeser

Daniel Off

Terron Oglesby

Ayotoye Oisereme Ayomitade Oguntuase

Samantha Oliver

Stephanie Olsen

Faddy Omar

Benjamin Ona

Victoria Orlowski

Keury Ortega Rosario

Kayla Ortiz

Samantha Ortiz-Sanchez

Justyce Padilla

Stephen Pagano

Jose Palomino Aguilar

Sofie Palumbo

Justin Pang

Christian Paskalides

Ayush Patel

Siddharth Patel

Jared Patriarca

Marissa Paul

Momita Paul

Anthony Pena

Gabriela Perez

Jovahn Perez

Rauley Perry

Andy Pham

Johnny Pham

Rachel Pham

Olivia Phelps

Kenneth Phung

Samantha Phung

Ciara-Jade Pincus

Avery Pineda

Luke Piskun

Madeline Pitale

Jason Pittner

Maria Pizzuto-Scotto

Michaela Pomatto

Jacob Portnoy

Justin Portnoy

Tatiana Prats

Brooklein Price

Lauren Princz

Kelci Prouty

Jacob Prutzman

Evan Puentes

Liberty Putney

Felix Quintanilla Cabrera

Anthony Rando III

Isabella Rando

Aman Rasif

Jamidd Ravnell Jr.

Raneen Rehani

Haley Reinhard

Catherine Remley

Korey Renart

Hector Reyes Jr.

Juliana Reyes

Kevin Reyes Pacheco

Mumetu Reza

Nayelli Rios

Harold Risley

Angeliam Rivera

Ryan Robertson

Christopher Rodriguez

Madison Rodriguez

Sophia Rodriguez

Letishca Rodriguez Torres

Taylor Rojas

Omar Rojas Mayoral

Charlize Roldan

Belen Rosales

Danessa Rosario Sanchez

Corey Ross

Alexandra Rowland

Alan Rubi

Robert Rubiano

Adam Rush

Anne Rutledge

Rachel Rzemyk

Marcos Sadallah

Sara Sadiku

Amaury SaJiun

Breana Salamanca Torres

Abriannah Sanchez-Ruiz

Erick Santiago Figueroa

Julia Saporito

Adam Sarhan

Jacob Sauerbrey

Ethan Saul

Nathan Savino

Kerian Schanck

Madison Schwartz

Amiah Sease

Juan Segarra

Kristen Semet

Riley Serback

Carly Settle

Isha Shah

Purva Shah

Rayya Shardar

Dylan Sharpe

Danielle Sharra

Haley Shaw

Gabrielle Shockley

Nathan Shope

Evan Shuttleworth

Lilian Sibbert

Bailee Sikora

Kajae Simpson

Nicole Simpson

Jalessia Smith

Shania Smith

Denise Franchesca Solomon

Kyla Soria

Rachel Spencer

Ciera Sprouse

Rebecca Statile

Mariah Stephens

Nadia Stewart

Steven Stonehouse

Douglas Stroby

Armando Angelo Sulit III

Delaney Sullivan

Tyler Summerson

Christopher Sunga

Va’Najaha Swain

Jillian Sweeny

Thomas Sweeny V

Olivia Swisher

Ashley Szeligowski

Tina Ta

Ruth Taveras

Gage Thomas

Breayna Thompson

Riley Thompson

Ruby Tieu

Blaze Tommi

Robert Torosdag

Zoe Torralba

Joy Townsel

Dan Tran

Kimberly Tran

Thu Tran

Justin Lorenzo Tresvalles

Amee Trivedi

Aryan Trivedi

Ma Rissah Tucker

Vincent Vaccaro

Cole Vaino

Nicolas Valdivieso Bollo

Jacob Valenzuela

Joshua Vallejos Martinez

Allison van der Molen

Fleur van der Molen

Andrew Vanderhoff

Andry Vargas Aguilar

Rikervin Vargas-Perez

Melanie Vasquez

Destiny Vatthanavong

Rodney Velardi

Gabrielle Verbit

Stephen Vesseli III

Basilio Vinci

Brianna Vitullo

Lana Vo

Jettlyn von Kuske-Schmidt

Julie Vu

Alex Wade

Hailey Walker

Shalev Walls

Laine Walterson

Brandon Wang

Ivan Wang

Vicky Wang

Dominik Warda

Tania Watts Francisco

Sarah Wenzel

Kamron Williams

Nicholas Williams

Aidan Winkler

Brandon Wong

Francis Wright

Taylor Wright

Brandon Wu

Eline Xia

Rebecca Yamoah

Cecilia Yang

Jordan Yarger

Marcuz Kyle Ygana

Evan Yoder

Ajani Young

Isabella Zhang

Jason Zheng

Alexander Ziegler

Scott Zimmerman

Contact Claire Lowe: 609-272-7251

clowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

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