Egg Harbor Township High School 2021 graduates

Mekael Abdullah
Ahnaf Abid
Arianna Abreu
Brayan Acosta Medina
Kevin Adams
Nicole Aguilar
Choudhry Ahmed
Edward Al Nammour
Joseph Al Nammour
Jamil Alam
Julia Alberico
Sean Albertson
Heidy Alcantara Bibieca
Valentina Alfaro
Ahad Ali
Angel Almanzar
Sonia Alojas-Ruiz
Connor Ammann
Kainaat Anwar
Michael Aponte
Madison Aponte-Orellano
David Appolonia
Mohammad Areeb
Julian Arroyo
Namira Asif
Lisbeth Atizol Taveras
Kenny Au
Cheyenne Avellino
Efren Ayala
Zamari Ayo
Jennifer Badu
Crystal Baez Jimenez
William Bahnak
David Bailey
Russell Bamberger
Imyiah Banks
Anthony Barksdale
Janaysa Barnes
Michael Barnes
Emily Barnett
Jennifer Barralaga
Santana Barrera
Tristan Barrera
Robert Bauer
Lauren Baxter
Hallie Beauchamp
Brandon Bell
Bianca Beltran
Melissa Benjamin
Travis Benton
Brandon Berrio
Michael-Madison Best
Manuel Bettencourt
Muhammad Bhatti
Gianne Carlo Bianzon
Casey Biglan
Taylor Blaine
Benjamin Bortu
Michael Boyle II
Joshua Brewster
Michael Brito
Bree Brittingham
Ahmad Brock
Christopher Bronk
Cecilia Brown
Darius Brown
Mason Brown
Nicholas Bruckler
Destinie Bruno
Marshall Budd IIl
Augustus Buzby IV
Katrina Cabinian
Franklin Caceres Jr.
Michelle Campos
Kate Canela
JohnRobert Cannone
Gianna Caputo
Chase Carlos
Dylann Carmen
Drew Carpenter
Grace Carpenter
Ashley Carreon Daniel
Mya Carwell
Christine Castellano
Myra Castillo
Matthew Cavanagh
Ted Shama Celestin
Christian Cericola
James Chancey
Timothy Chancey
Kaniyah Chapman
Eric Chen
Julie Chen
Cody Chirinos
Arbid Chowdhury
John Ciccone
Nickolas Ciccone
Breanna Cieslak
Cameron Cieslak
Maurizzio Cintron Aquino
David Ciro
Adriana Clayton
Patrick Clayton
Brendan Clooney
Jamar Coles Jr.
Jaden Collins
Ashley Conant
Kaitlyn Conant
Kaitlyn Connelly
William Coombs
Daniel Cooper
Alexandria Cotter
Khalima Cottman
Tabitha Cox
Abigail Coyle
Ahmirah Crump
Cristal Cruz Benitez
Jose Cruzado
Jalisa Cupeles
Gabriel Cupeles-Cruz
Olivia Cutaia
Kelly Allison Dalisay
Andrew Dang
Nicole Danz
Ariyana Davis
Jordan Davis
Christopher Decker
Anna Deems
Antonio Delano
Keith DeLucca
Jacob Dembin
James Denesevich
Kayla DeOliveira
Gabriele Depaor
Peyton Dever
Anette Diaz
Abby Dietz
Joshua Dimayuga
Joseph Dinh
Maximus Dispoto
Cindy Do
Ethan Dodd
Gabrielle Dodson
Douglas Drongoski
George Dugan III
Hayley Duncan
Amir Dunn
Julia Duong
Jaydan Duttweiler
Nathan Eaton
Juliette Edwards
Omnia Elaadawi
NaShid Ellis
Kylie Elwell
Stephen Escalante Galo
Gabriel Escobar Serrano
Daphaney Estrada
Rene Euceda
Lara Evans
Chelsea Farrell
Ashley Farris
Yeilie Feliciano
Canyon Fetterhoff
Precious Fisher
Mikayla Fitzharris
Bryan Fleming Jr.
Erickson Foraker Jr.
Cascidy Ford
Nicholas Fortis
Landsay Franckoeur
Matthew Frick
Katherine Fulcher
Jonna Gacayan
Star Gage
Ketzaly Galindo
Lauren Gant
Bryanna Garboski
Sherly Garcia
William Garcia
Gabriela García Molina
Jelani Bem Garrett
Lilo Malia Garrett
Ian Garrone
Robert Gaskill
Anaiya Gatewood
Mia Gavin
Illuminata Gentile
Elena Lauren Geraci
Aaezonah Gerhardt
James Germann Jr.
Corey Gilson
Daniel Giraldo-Puerta
Sebastián Giron Bernal
Christopher Gist
Kona Glenn
Rohan Gonthkar
Cierra Goodman
Mikal Goods Minor
Harry Gradia
Jennifer Gras
Abriana Green
Paul Gronczewski Jr.
Max Guerrero-Javier
Joshua Guimapang
Millin Gulati
Jayden Guy
Alexa Guzman
Tatyana Guzman
Demi Ha
Iman Habib
David Haentze
John Hall IV
Julia Hammer
Madison Hannan
Jeremiah Harris
Abigail Harte
Nikki Hartwell
Conor Healy
Victoria Hernandez
Wardyn Hernández Medrano
Vienny Hernandez Rodriguez
Caitlyn Heuman
Morgan Hickey
Beyonka Hill
Jason Hill
Keion Hill Ming
Talia Hines
Patrick Hladun
Durwin Ho
Andy Hoang
Raphaelle Hoang
Caleigh Hodgins
Deven Hooker
Anmita Hoque
Matthew Howell
Carter Hubbard
Morgan Hughes
Syed Hussnain
Tiffany Huynh
Anjyl Hwang
Natasha Iqbal
Andrew Ireland
Sean Ireland
Dominic Irrera
Madison Israel
Kaylee Jackson
Abigail Jacobo
Nathaniel Jaffe
Arabella Jarvie
Ariel Jarvie
David Jimenez
Julián Jiménez Jiménez
Citlali Jimenez Martinez
Charles Johnson
Juliana Johnson
Taniya Johnson
Tylek Johnson
Joseph Johnston Jr.
Breannah Jones
Vanita Jones
Kevin Juarez
Sara Kacprzykowski
Brooke Kaelble
Rachael Kanefsky
Makayla Karlsen
Michael Katanakis
Peter Katanakis
Payton Keblish
Ethan Kenney
Justin Kent
Jessica Kershenblatt
Riya Khullar
Erikah Killen
Dylan King
Julianne Kirby
Kyle Kissick
Karlie Kleshick
Kimberly Kline
Alexandra Knudsen
Niko Kolefski
Kira Kolmetsky
Haley Korsak
Elizabeth Kwarteng
Patrick Lam
Christopher LaMonica
Camille Lara Maldonado
Nicholas Lare
Harrison Le
Trish Le
Paris Lea
Tabia Lee
Selena Leighbody
Jennie Li
Michelle Liang
Ryan Liddicoat
Ruby Lieu
Sydneygrace Llorente
Sarah Louangkhot
Kyle Lum
Crystal Luo
Crystal Luong
Rhoa Maarouf
Jayden Maguire
Morgan Malave
Luis Maldonado
Richard Maldonado Jr.
Alec Josh Mallari
Chloe Mamagat
Jared Marquez
Keith Martin
Fernando Martinez
Malik Martinez Prescod
Prattasha Masheat
Devon Mason
Altamiro Matheson
Abner Matos Matos
Raymond Matthews
Gabriella Matus
Miranda Matuson
Meghan Maul
Jwana Mazahreh
Mara McBane
Ava McDonough
Sarah McGinnis
Selena McGuire
Shawn McHale
Aaron McKim
Quinnie Mei
Winnie Mei
Jesus Mejia
Valencia Melhem
Luis Mendez Jr.
David Mercado
Johnny Mercado
Mia Mercado
Resty Manuel Mercado
Maci Mercurio
Jevin Merrill
Turan Miah
Makenzie Michener
John Miles
Max Miller
Sundra May Mimay
Brandon Vinczejosef Miral
Michael Mirville
Antonio Mitchell
Habiba Mohamed
Mohammed Momin
Gabriela Montero-Hidalgo
Melissa Morales Arroyo
Leilani Moreno Solano
Julianna Morera
Wellington Moreta Jr.
Hannah Morfitt
Madison Morgan
Arwa Muhamed
Abdur Muhammad
Craig Mulhern Jr.
Isabella Mulino
Jaidyn Mulloy
Kevin Munive
Frank Musterel
Colette Muteteke-Kah
Veridiana Nambo
Alexander Naumchik
Selenna Neris
Hailie Nguyen
Karen Nguyen
Tommy Nguyen
Tuan Nguyen
Tylina Nguyen
Alanie Nieves
Hana Nouri Moussavi
Tatiana Nuñez
Kyleigh Oberman
Destani Ocasio
Andrew Oeser
Daniel Off
Terron Oglesby
Ayotoye Oisereme Ayomitade Oguntuase
Samantha Oliver
Stephanie Olsen
Faddy Omar
Benjamin Ona
Victoria Orlowski
Keury Ortega Rosario
Kayla Ortiz
Samantha Ortiz-Sanchez
Justyce Padilla
Stephen Pagano
Jose Palomino Aguilar
Sofie Palumbo
Justin Pang
Christian Paskalides
Ayush Patel
Siddharth Patel
Jared Patriarca
Marissa Paul
Momita Paul
Anthony Pena
Gabriela Perez
Jovahn Perez
Rauley Perry
Andy Pham
Johnny Pham
Rachel Pham
Olivia Phelps
Kenneth Phung
Samantha Phung
Ciara-Jade Pincus
Avery Pineda
Luke Piskun
Madeline Pitale
Jason Pittner
Maria Pizzuto-Scotto
Michaela Pomatto
Jacob Portnoy
Justin Portnoy
Tatiana Prats
Brooklein Price
Lauren Princz
Kelci Prouty
Jacob Prutzman
Evan Puentes
Liberty Putney
Felix Quintanilla Cabrera
Anthony Rando III
Isabella Rando
Aman Rasif
Jamidd Ravnell Jr.
Raneen Rehani
Haley Reinhard
Catherine Remley
Korey Renart
Hector Reyes Jr.
Juliana Reyes
Kevin Reyes Pacheco
Mumetu Reza
Nayelli Rios
Harold Risley
Angeliam Rivera
Ryan Robertson
Christopher Rodriguez
Madison Rodriguez
Sophia Rodriguez
Letishca Rodriguez Torres
Taylor Rojas
Omar Rojas Mayoral
Charlize Roldan
Belen Rosales
Danessa Rosario Sanchez
Corey Ross
Alexandra Rowland
Alan Rubi
Robert Rubiano
Adam Rush
Anne Rutledge
Rachel Rzemyk
Marcos Sadallah
Sara Sadiku
Amaury SaJiun
Breana Salamanca Torres
Abriannah Sanchez-Ruiz
Erick Santiago Figueroa
Julia Saporito
Adam Sarhan
Jacob Sauerbrey
Ethan Saul
Nathan Savino
Kerian Schanck
Madison Schwartz
Amiah Sease
Juan Segarra
Kristen Semet
Riley Serback
Carly Settle
Isha Shah
Purva Shah
Rayya Shardar
Dylan Sharpe
Danielle Sharra
Haley Shaw
Gabrielle Shockley
Nathan Shope
Evan Shuttleworth
Lilian Sibbert
Bailee Sikora
Kajae Simpson
Nicole Simpson
Jalessia Smith
Shania Smith
Denise Franchesca Solomon
Kyla Soria
Rachel Spencer
Ciera Sprouse
Rebecca Statile
Mariah Stephens
Nadia Stewart
Steven Stonehouse
Douglas Stroby
Armando Angelo Sulit III
Delaney Sullivan
Tyler Summerson
Christopher Sunga
Va’Najaha Swain
Jillian Sweeny
Thomas Sweeny V
Olivia Swisher
Ashley Szeligowski
Tina Ta
Ruth Taveras
Gage Thomas
Breayna Thompson
Riley Thompson
Ruby Tieu
Blaze Tommi
Robert Torosdag
Zoe Torralba
Joy Townsel
Dan Tran
Kimberly Tran
Thu Tran
Justin Lorenzo Tresvalles
Amee Trivedi
Aryan Trivedi
Ma Rissah Tucker
Vincent Vaccaro
Cole Vaino
Nicolas Valdivieso Bollo
Jacob Valenzuela
Joshua Vallejos Martinez
Allison van der Molen
Fleur van der Molen
Andrew Vanderhoff
Andry Vargas Aguilar
Rikervin Vargas-Perez
Melanie Vasquez
Destiny Vatthanavong
Rodney Velardi
Gabrielle Verbit
Stephen Vesseli III
Basilio Vinci
Brianna Vitullo
Lana Vo
Jettlyn von Kuske-Schmidt
Julie Vu
Alex Wade
Hailey Walker
Shalev Walls
Laine Walterson
Brandon Wang
Ivan Wang
Vicky Wang
Dominik Warda
Tania Watts Francisco
Sarah Wenzel
Kamron Williams
Nicholas Williams
Aidan Winkler
Brandon Wong
Francis Wright
Taylor Wright
Brandon Wu
Eline Xia
Rebecca Yamoah
Cecilia Yang
Jordan Yarger
Marcuz Kyle Ygana
Evan Yoder
Ajani Young
Isabella Zhang
Jason Zheng
Alexander Ziegler
Scott Zimmerman
Contact Claire Lowe: 609-272-7251
Twitter @clairelowe