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Cumberland Regional High School Class of 2022

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The 2022 graduating class of Cumberland Regional High School received their diplomas in a ceremony on June 17.

The graduates are:

Natalia Leigh Abrams

Jacob Manuel Acevedo

Amber Nicole Adamini

Jose Manuel Alvarado

Luis Ernesto Andujar Pabon

Bryan Angel

Jair Angel

Noe Angel-Hernandez

Jose Omar Ayala-Reyes

Celina Victoria Batie

Araihs Elisha Battle

Giselle Bautista

Joshua Blume

Jennifer Emma Bond

Khariamir Javar Amin Boulware

Layne Michael Bowen

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Morgan Arianna Briggs

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Shamar I. Broughton

Laurel June Brown

Tonay Vinche Brown McClendon

Johnathon Burgess

Alexis Aleea Burt

Bella LeeLee Burton

Janell Lynn Canion

Jesse Jordan Cano

Catarina Cardona-Juan

Gabriella Carman

Amando Isaiah Cartagena

Brianna Marie Cassidy

Alexander Keith Chatten

Pedro Chavez Jr.

Eric Chavez Cruz

Mackenzie Reese Cheesman

Vivian Kennedy Cisrow

Dylan Eugene Lucas Clark

Ruth Clark

Christian Mackie Colaneri

Angel Cortazar

Cristo Jesus Cortazar

Gerardo Cortazar

Mitchell Ray Coulter

Ny’Tassia Rochell Croff

Heather Lynn Cruz

Lizbeth Cruz Ruiz

Jacob Currey

Sophia Ilianna Jasmin Cusano

Ethan Jarrett D’Agostino

Vincent Maximus Darling

Zymir Davis

Jaelyn Ma’zae Days

Abigail Rose DeMarco

Brooklyn Michelle DiMatteo

Zachary Dooley

Erin Elizabeth Eckert

Peyton Lynn Elwell

Luke Anthony Erianne

Mikayla Ann Evans

Serenity Lynn Evans

Abigail Nicole Exten

Savannah Rainbow Falk

Jason Enixon Ferrera Cordon

Angelina Denise Figueroa

Abigail Leigh Fiske

Michael Flores

Alexis Gabrielle Ford

Jae’On Nehemiah Forrest

Rachel Elizabeth Franklin

Jenna Rose Frazer

Mahogany Lyeisha Freeman

Cesario Johnny Garcia

Santiago Jimmy Garcia

Monserath Garcia Arita

Ashley Michelle Garcia Roman

Erianna Grace Gardocki

Sarah Morgan Gaudet

Courtney Emma Gillenwater

Brandon Christopher Glaspey

Marissa Diane Glaspey

Gavin Goldsborough

Michael Goldsborough

Erick Gonzales

Jony Angel Gonzalez

Rachel G. Graiff

Taron Kwamir Gray-Wallace

Natalie Nicole Grotti

Allannah Elizabeth Andrea Hadden

Kierra Nicole Hall

Nolan Gregory Hall

Ian J. Halter

Nathanael David Hamb

Shaelyn Nicole Hamb

Angel Alyssa Harris

Simone Desiree Harris

Evan James Hemple

Carolece Shannan Henry

Luis Gabriel Hernandez

Nascharely Hernandez

Diana Hernandez Barrera

Joanna Hernandez-Escobar

Jaydan Brooklyn Hoffner

Vex Dana Holden

Jacob Wayne Holt

Jada Marie Holt

Michael D’Andrea Horn II

Dana Mary Horsman

Devan Scott Horsman

Hailie Ann Huntelman

Zariah Jynee Hyman

Brendyn Edward Hynes

Tiana Lee Jackson

Ziyon Jayden Jacobs

Saylor Raine James

Anaz Quazir Jenkins

Kael Christen Jespersen

Kevin Jimenez Osorio

Anna Elizabeth Johns

Jayden Elias Maurice Johnson

Shae’Twona Shawnice Jones

Jyoti Kashmiri

Kylie Joan Keen

Jordana Rose Kelly

Alana Genaveve Knipe

Kai Bruce Knipe

Hailey R. Kowal

Katarina Danielle Krupa

Angelique Noelle Kwasnicki

Judah Zamar Lampson

Cooper Dave Levick

Maguire Philip Leyman

Elivia Nickole Lively

Emma Marie Lloyd

Jeremy Jon Loatman

Anllely Lopez-Sanchez

Rebecca Leigh Losowski

Milana Marie Lucente

Jaxson Lemuel Marcano

Ella Rose Marino

Kyle Matthew Markert

Jahiem Michael Martinez

Yarithza Magali Martinez

Karla Lisbeth Martinez Aragon

Ha’siyona Tah’janae Mason

Chase Edward Matish

Avea Kaila McHenry

Wyatt Gabriel William McQuilkin

Riley Loren Meade

Hayden Evan Mehaffey

Gissell Melchor

Kailani Lee Melendez

Abigail Winter Miletta

Brett Addam Miletta

Lexie Marie Miletta

Bianca Michelle Miller

Mackenzie Lee Miller

Safiyy Mills

Annakela Roblain Modri

Anthony Alexander Moffa

Hector Montes Salgado

Alexis Montes Tepox

Justin Cody Moore

Melissa Aaliyah Moore

Wesley Roger Morgan IV

James Julian Moros Jr.

Danaija Monet Mosley

Perla Ruby Nava

Edgardo Negron Jr.

Dakota Dewey Nutz

Faith Katherine Oliver

Peyton James Paraskewich

Dev Patel

Elizabeth Anna Pearce

London Bridge Perez

Natasha Alexandra Perez

Juan Luis Perez Andon

Karla Stephany Perez Miguel

Henry Perez Ruiz

Elijah Jamere Peterson

Edward William Pettit

Abigail Marie Pino

Brianna Marie Preston

Emilee Hope Price

Scott Erik Price

Joseph Frances Priole III

Jennifer Puentes

Miriam Pilar Ramirez

Yelitza Ramirez

Cristian Roel Reyes-Espinoza

Emmaline Faith Richards

Ty Richey

Jalen Pa Naxpii Paathakhuwe Ridgeway

Christopher Riley

Robert J. Riley

Alazea Marie Rivera

Jeffrey Rivera Reboseno

Sharelys Rivera-Seda

Ashley Rodriguez Carreno

Andres Daniel Rodriguez Rios

Christian Joseph Rodriguez-Vaquero

Alberto Rubi Leon

Gage Thomas Russo

Alma Sanchez

Reese Edward Sanderlin

Celina Margaret Santiago

Elizabeth Lucas Santiago

Cristian Santiago Hernandez

Daniela Santiago Ruiz

Quameer Tre’Bor Saunders

Morgan Jade Schaffer

Jaden Isaiah Schmidt

Ryan Mitchell Selleck

Ozgur Kubulay Sen

Laynie E. Sheppard

Renee Nicole Sheppard

Cioni Mercedez Simmons

Jovaun Juelz Simmons

Kyle Ryan Simmons

Alex John Smith

Alivia Lauren Snodgrass

Yumery Soriano Resendiz

Adelena Marie Speranza

Cheyenne Nicole Stamper

A’zani Zybre Stephenson

Tylisha Shawne Stevenson

Ledasha Imani Stokes

Chanel Victoria Strawn

Zachary Swift

Samantha Patricia Talorico

Talia Chanel Taylor McClellan

Ramona Monique Telfair

Nyziria LaKisha Thomas

Luke Aaron Thompson

Isabella Mariah Torres

Alyce Maya Torres-Grier

Gianna Raegan Trexler

Savannah Jaclyn Turpin

Natalie Elissa Tuthill

Grecia Vera Rodriguez

Natalie Villagomez

Amanda Nicole Volk

Charles Ignatious Walder

Giovana Isabel Waller

Lamair Daquan Warner

Aidan Hamilton Weir

Damien Shane Welden

Dylan Joseph Wercoch

Emily Whichard

Cimerra Zahra Williams

Dylan Craig Williams

Emilee Irene Williams

Rasheen Daniel Willis

Brandon J. Wilson

Ashley Fremah Yeboah

Ming Zi Zhang

Mingtong Zhang

Daniel Hunter Zurlo

+9 
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1. Isabella Torres, valedictorian: Monmouth University, majoring in biology

 Cumberland Regional School District, provided
+9 
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2. Savannah Falk, salutatorian: Arcadia University majoring in English

 Cumberland Regional School District, provided
+9 
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3. Amanda Volk: Rowan College of South Jersey at Gloucester, majoring in education

 Cumberland Regional School District, provided
+9 
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4. Hailie Huntelman: Rowan University, majoring in psychology

 Cumberland Regional School District, provided
+9 
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5. Emilee Price: Pennco Tech, studying heating, ventilation, air Conditioning and refrigeration

 Cumberland Regional School District, provided

TOP 5 STUDENTS

1. Isabella Torres, valedictorian: Monmouth University, majoring in biology

2. Savannah Falk, salutatorian: Arcadia University majoring in English

3. Amanda Volk: Rowan College of South Jersey at Gloucester, majoring in education

4. Hailie Huntelman: Rowan University, majoring in psychology

5. Emilee Price: Pennco Tech, studying heating, ventilation, air Conditioning and refrigeration

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