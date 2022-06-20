Cumberland Regional High School Class of 2022

The 2022 graduating class of Cumberland Regional High School received their diplomas in a ceremony on June 17.
The graduates are:
Natalia Leigh Abrams
Jacob Manuel Acevedo
Amber Nicole Adamini
Jose Manuel Alvarado
Luis Ernesto Andujar Pabon
Bryan Angel
Jair Angel
Noe Angel-Hernandez
Jose Omar Ayala-Reyes
Celina Victoria Batie
Araihs Elisha Battle
Giselle Bautista
Joshua Blume
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Amando Isaiah Cartagena
Brianna Marie Cassidy
Alexander Keith Chatten
Pedro Chavez Jr.
Eric Chavez Cruz
Mackenzie Reese Cheesman
Vivian Kennedy Cisrow
Dylan Eugene Lucas Clark
Ruth Clark
Christian Mackie Colaneri
Angel Cortazar
Cristo Jesus Cortazar
Gerardo Cortazar
Mitchell Ray Coulter
Ny’Tassia Rochell Croff
Heather Lynn Cruz
Lizbeth Cruz Ruiz
Jacob Currey
Sophia Ilianna Jasmin Cusano
Ethan Jarrett D’Agostino
Vincent Maximus Darling
Zymir Davis
Jaelyn Ma’zae Days
Abigail Rose DeMarco
Brooklyn Michelle DiMatteo
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Erin Elizabeth Eckert
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Brandon Christopher Glaspey
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