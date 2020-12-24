Dennis Township Middle School Honor Roll

Dennis Township Middle School is proud to announce our first marking period Honor Roll and High Honor Roll students. Students who earn High Honors earn all As, and students who earn honor roll earn As and Bs.
Honor Roll Grade 6
Boyd, Maddox
Ciccarone, Carter
Enright, Cheyanne
Famiano, Olivia
Gheysens, Emmalee
Hueber, Trey
Izzi, Mya
Kowalski, Caylene
Laughlin, Dakota
Livingston, Ryan
Matalucci, Liam
McDonough, Kevin
Motzner, Robert
Nagle, Allison
Omrod, Isabella
Parker, Dustin
Peters, Paige
Picard, Aidan
Rodriguez, Adrianna
Honor Roll Grade 7
Abrego, Payton
Andrews, Zachary
Cileone, Rayne
Connerton, Alexandria
Cramer, Jaden
Cramer, Jared
Danter, Jack
Difelice, Myla
Doherty, Ashlynn
Feliciano, Evan
Fox, Tyler
Germanio, Talon
Izzi, Samantha
Jamison, Jocelyn
Johnson, Ross
Layer, Michael
Lloyd, Alanna
Lord, Cadie
Mornick, Ethan
Nagle, Noah
Rivera, Zoey
Ryan, Zachary
Spencer, Amelia
Stoltz, Natalie
Honor Roll Grade 8
Brewer, Taylor
Cileone, Gage
Coslop, Hailey
Curdt, Savannah
DiGiamberardino, Abigale
Dunn, Alyssa
Feliciano, Olivia
Gallop, Xander
James, Dylan
Maguire, Quinn
McKinnis, Olivia
Morrow, Rylee
Stanton, Kaden
Staszak, Sophia
Toland, Isabelle
High Honors Grade 6
Arce-Velazquez, Uriel
Attenborough, Robert
Burrows, Dailey
Carnuccio, Jamison
Cione, Isabella
Clemens, Leah
Crawley, Nevaeh
Curvan, Eleanor
DeVecchis, Payton
Garcia, Adrianna
Hickman, Kylie
Kern, Lea
Kingsland, Gianna
Matias-Bowen, Hazel
McDevitt, Lyndsey
Palmer, Lily
Rivello, Melissa
Showers, Dominick
Sigmund, Kevin
Sutton, Hailey
High Honors Grade 7
Germanio, Ryan
Hope, Ava
Murphy, Sean
Nagle, Julianne
Pappas, Eliza
Pettit, Kyle
Raab, Joseph
Szubski, Cambria
High Honors Grade 8
Angulo, Gustavo
Bowen-Sanchez, Gabriel
Casanova, Melirys
Creamer, Kendall
Daino, Amanda
Farrell, Ashley
Frie, Jake
Gerbereux III, Kirk
Harpel, Michael
Harris, Julia
Herouvis, Margaret