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Dennis Township Middle School Honor Roll
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Dennis Township Middle School Honor Roll

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Dennis Township Middle School is proud to announce our first marking period Honor Roll and High Honor Roll students. Students who earn High Honors earn all As, and students who earn honor roll earn As and Bs.

Honor Roll Grade 6

Boyd, Maddox

Ciccarone, Carter

Enright, Cheyanne

Famiano, Olivia

Gheysens, Emmalee

Hueber, Trey

Izzi, Mya

Kowalski, Caylene

Laughlin, Dakota

Livingston, Ryan

Matalucci, Liam

McDonough, Kevin

Motzner, Robert

Nagle, Allison

Omrod, Isabella

Parker, Dustin

Peters, Paige

Picard, Aidan

Rodriguez, Adrianna

Honor Roll Grade 7

Abrego, Payton

Andrews, Zachary

Cileone, Rayne

Connerton, Alexandria

Cramer, Jaden

Cramer, Jared

Danter, Jack

Difelice, Myla

Doherty, Ashlynn

Feliciano, Evan

Fox, Tyler

Germanio, Talon

Izzi, Samantha

Jamison, Jocelyn

Johnson, Ross

Layer, Michael

Lloyd, Alanna

Lord, Cadie

Mornick, Ethan

Nagle, Noah

Rivera, Zoey

Ryan, Zachary

Spencer, Amelia

Stoltz, Natalie

Honor Roll Grade 8

Brewer, Taylor

Cileone, Gage

Coslop, Hailey

Curdt, Savannah

DiGiamberardino, Abigale

Dunn, Alyssa

Feliciano, Olivia

Gallop, Xander

James, Dylan

Maguire, Quinn

McKinnis, Olivia

Morrow, Rylee

Stanton, Kaden

Staszak, Sophia

Toland, Isabelle

High Honors Grade 6

Arce-Velazquez, Uriel

Attenborough, Robert

Burrows, Dailey

Carnuccio, Jamison

Cione, Isabella

Clemens, Leah

Crawley, Nevaeh

Curvan, Eleanor

DeVecchis, Payton

Garcia, Adrianna

Hickman, Kylie

Kern, Lea

Kingsland, Gianna

Matias-Bowen, Hazel

McDevitt, Lyndsey

Palmer, Lily

Rivello, Melissa

Showers, Dominick

Sigmund, Kevin

Sutton, Hailey

High Honors Grade 7

Germanio, Ryan

Hope, Ava

Murphy, Sean

Nagle, Julianne

Pappas, Eliza

Pettit, Kyle

Raab, Joseph

Szubski, Cambria

High Honors Grade 8

Angulo, Gustavo

Bowen-Sanchez, Gabriel

Casanova, Melirys

Creamer, Kendall

Daino, Amanda

Farrell, Ashley

Frie, Jake

Gerbereux III, Kirk

Harpel, Michael

Harris, Julia

Herouvis, Margaret

McCarraher, Maddelyn

McCorristin, Aidan

McGroarty Jr, John

Nagle, Casey

Pickering, Jacqueline

Rodgers, Olivia

Scheufele, Ava

Seger, Logan

Showers, Autumn

Szubski, Kiera

Turner, Megan

Vallese, Kayleigh

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