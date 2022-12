Cape-Atlantic League coaches select fall sports all-stars

Following are the Cape-Atlantic League fall sports All-Stars as selected by the league's coaches.

These selections are separate from The Press All-Stars that will be published later this month.

Players listed by position where provided.

Boys soccer

American Conference champion/coach: EHT/Peter Lambert

National Conference champion/coach: Ocean City/Aaron Bogushefsky

United Conference champion/coach: Middle Twp./Scott Kurkowski

CAL Tournament champion/coach: St. Augustine Prep/Jake Heaton

First team: Nathan Biersbach, EHT; Lucas Lainez, EHT; Justin Ceccanecchio, St. Augustine Prep; Carter Bailey, Hammonton; Shaun McCarthy, Millville; Ethan Spinnato, Vineland; Axel Mayren, ACIT; Paul Tjoimakaris, Ocean City; Taj Turner, Lower Cape May; Jack O'Brien, Oakcrest; Kyle O'Connor, Cedar Creek; Anthony Perdomo, Pleasantville; Steven Berrodin, Middle Twp.; Jaden DelValle, Buena Reg; Jimmy Kane, Wildwood Catholic

Honorable mention: Daniel Gonzalez, ACIT; Michael Sandoval, Bridgeton; Brett Barnes, EHT; John Waddell, Hammonton; Owen Gilson, Millville; Ryan Wieand, St. Augustine Prep; Christian DeLeon, Vineland; Gabe Marshall, Absegami; Blake Kurtz, Cedar Creek; Deron Azille, Lower Cape May; Alex Wise, Mainland; Andrae Johnson, Oakcrest; Kai Lindsey, Ocean City; Samson St. Vilus; Pleasantville; Kervening Thelistin, Atlantic City; Matthew Lillia, Buena Reg.; Matthew Sgrignioli, Middle Twp.; Jack Cavenas, Wildwood Catholic

Boys cross country

American Conference champion/coach: Ocean City/Matt Perdue

National Conference champion/coach: St. Augustine Prep/Mark Zaleskiewicz

First team: Adonis Hernandez, Atlantic City; Ryan Taylor, EHT; Elliot Post, Mainland; Matt Hoffman, Ocean City; Ethan Buck, Ocean City; Chris Sardy, Ocean City; Nick Scarangelli, Ocean City; Matt Winterbottom, Cedar Creek; Johnny Flammer, Holy Spirit; Jack Cura, Lower Cape May

Honorable mention: Christopher Eaton, Absegami; Joseph Spilker, ACIT; Bryan Hernandez, Bridgeton; Cam Koryga, EHT; Arjun Patel, Millville, Sebastian Mercado, Vineland; Kyle Walters, Buena Reg.; Evan Feliciano, Cape May Tech; Brayden Parker, Cedar Creek; Jack Negley, Holy Spirit; Aiden Formento, Lower Cape May; Thomas Hargest, Middle Twp.; Cale Aiken, Oakcrest; Vinny Polistina, St. Augustine Prep; Louis Belasco, Wildwood Catholic

Field hockey

American Conference champions/coaches: Hammonton and Ocean City/Kristen Gazzara and Kelsey Burke

National Conference champion/coach: St. Joseph/Corrine Etter-Veight

United Conference champion/St. Augustine coach: Our Lady of Mercy/Georgina Morrell

First team: Jenna Gray, midfield, EHT; Anna Smith, midfield, EHT; Kara Wilson, forward, EHT; Brianna Gazzara, midfield, Hammonton; Gracie Donio, defense, Hammonton; Abigail Goblirsch, midfield, Hammonton; Andi Helphenstine, back, Ocean City; Tricia Nicoletti, midfield, Ocean City; Julia Neff, forward, Ocean City; Riley Demarco, forward, Cedar Creek; Macie Jacquet, forward, St Joseph; Grace Gonzalez, midfield, St. Joseph; Aggie Forte, left wing, Holy Spirit; Abbie Teefy, midfield, Middle Twp.; Isabella Elentrio, forward, Our Lady of Mercy

Honorable mention: Bryn Swift, Atlantic City; Brianne Macchia, EHT; Angelina Catania, Hammonton; Cameron Price, Millville; Taryn Dolka, Ocean City; Vivian Jiang, Absegami; Delfina Vanelli, Cedar Creek; Ally Walsh, Lower Cape May; Farley O'Brien, Mainland; Jalia Cooper, St. Joseph; Ayianna Ridgeway, Bridgeton; Abby Kollmer, Buena Reg.; Kira Murray, Holy Spirit; Eliza Billingham, Middle Twp.; Madelynn Bernhardt, Our Lady of Mercy; Megan Harrell Alvarez, Vineland

Girls soccer

American Conference champion/coach: Ocean City/Lisa Cuneo

National Conference champion/coach: Middle Twp./Mike Hickman

United Conference champion/coach: Holy Spirit/Alicia Downey

First team: Adelina Wilks, forward/midfield, Bridgeton; Aniyah Parker, defense, EHT; Gabriela Piantadosi, forward, EHT; Cali Sloan, midfield, Millville; Ava Tenagila, midfield, Mainland; Riley Fortna, defense, Ocean City; Ashley Rhodes, midfield, Ocean City; Tori Vilet, goalkeeper, Ocean City; Naomi Nnewihe, forward, Ocean City; McKenna Chisholm, midfield, Ocean City; Chiamaka Wokocha, forward, Absegami; Corinne Morgan, forward, Cedar Creek; Ciara DiMauro, forward, Middle Twp.; Olivia Sgrignioli, midfield, Middle Twp.; Cece Bell, defense, Holy Spirit

Honorable mention: Sheily Fugon-Acosta, defense, ACIT; Angelina Horin, defense, EHT; Emma Peretti, goalkeeper, Hammonton; Genevieve Morrison, goakeeper, Mainland; Reese Sheppard, defense, Millville; Coryn McDonnell, defense, Ocean City; Amber Turner, goalkeeper, Vineland; Megan Boddy, defense, Absegami; Emily Perez, goalkeeper, Bridgeton; Natalie Eifert, midfield/goalkeeper, Cedar Creek; McKenna Gregory, midfield, Middle Twp.; Maria Mazzoni, midfield, Buena Reg.; Alyssa Gery, defense, Cape May Tech; Ella Petrosh, forward, Holy Spirit; Tessa Hueber, midfield, Lower Cape May; Darexy Monroy, midfield, Pleasantville; Nola Quinn, midfield, Wildwood Catholic

CAL Tournament champion/coach: Ocean City/Lisa Cuneo

Girls tennis

American Conference champion/coach: Mainland/Kathy Yohe

National Conference co-champions/coaches: Middle Twp./Jeanne Donohue and Lower Cape May/Greg Douglas

First team: Olivia Hughes, Absegami; Cassandra Hughes, Absegami; Jamie Theophall, EHT; Christina Htay, Mainland; Maddie Dennis, Mainland; Elizabeth Ong/Marlee Campbell, Mainland; Arielis Martinez, Millville; Alexis Allegretto, Ocean City; Gianina Speranza, Vineland; Lorena Saavedra, Holy Spirit

Honorable mention: Sarina Pollino, Absegami; Cece Marota, Atlantic City, Lauren Theophall, EHT; Samantha Goldberg, Mainland; Catherine Stempin, Ocean City; Jenna D'Orio, Our Lady of Mercy; Luci Day, Vineland; Kshema Patel, Buena Reg.; Jocelyn Perez, Bridgeton Angellia Wyld, Cedar Creek; Melanie Torres/Danielle Curau, Holy Spirit; Sam Mancuso, Lower Cape May; Rylee McFadden/Fiona Gale, Middle Twp.

Girls volleyball

American Conference co-champions/coaches: ACIT/Sean O'Neill and Mainland/Erica Reiss

National Conference champion/coach: Pleasantville/James Bucko

First team: Myla Domazet, ACIT; Olivia Magro, ACIT; Kileen McNeill, Cedar Creek; Tiffany Paretti, Hammonton; Isabella DeRichie, Mainland; Georgia Rowley, Oakcrest; Riane Regucera; Our Lady of Mercy; Janay Trice, Pleasantville; Jayla Trice; Pleasantville; Natashia Feliciano; Pleasantville

Honorable mention: Alexandra Montoya, Absegami; Makenna Ditzel, ACIT; Sofia Zahedivash, Cedar Creek; Averie Harding, EHT; Yesvi Patel, Hammonton; Denver Obermeyer, Mainland; Alyssa Ferrante, Lower Cape May; Adrienne Conrey, Middle Twp.; Ranyah Torres, Oakcrest; Miranda Holder, Our Lady of Mercy; Anabel Peralta-Espinal, Pleasantville

Girls cross country

American Conference champion/coach: Ocean City/Tim Cook

National Conference champion/coach: Cedar Creek/Sam Chelnik

First team: Madeline Dischert, Atlantic City; Michela Schlemo, EHT; Bithania Andemarian, EHT; Gillian Lovett, Mainland, Sofia Day, Mainland, Claudia Booth, Mainland; Chloe Care, Ocean City, Maeve Smith, Ocean City, Frankie Ritzel, Ocean City; Riley Lerner, Cedar Creek

Honorable mention: Erica Lewis, Absegami; Bridget Roach, Atlantic City; Ashlyn Warker, ACIT; Lindsay Taylor, EHT; Natalie Clauhs, Hammonton; Chloe Malone, Mainland; Nicoletta Guiliani, Vineland; Melissa Krail, Buena Reg.; Alexi Sears, Cedar Creek; Kirstyn McHale, Cape May Tech; Oona Freeman, Holy Spirit; Kaitlyn Crouthamel, Lower Cape May; Angelica Tyree, Oakcrest; Olivia Palmieri, Ocean City; Ally Grandizo, Wildwood Catholic