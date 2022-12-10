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Cape-Atlantic League coaches select fall sports all-stars

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Absegami's Lorena Saavedra is a Cape-Atlantic League girls tennis all-star as chosen by the league's coaches.

 MATTHEW STRABUK, FOR THE PRESS

Showboat Atlantic City's holiday lights and Christmas tree can be seen from far away in the air. The 50-foot balsam spruce tree, which was lit on Nov. 29 and the festive colors are on full display through Press of Atlantic City drone footage. It's all a part of The Press' holiday drone series. Gail Wilson and Joe Martucci will go to South Jersey's most popular and brightest displays all season long.

Following are the Cape-Atlantic League fall sports All-Stars as selected by the league's coaches.

These selections are separate from The Press All-Stars that will be published later this month.

Players listed by position where provided.

Boys soccer 

American Conference champion/coach: EHT/Peter Lambert 

National Conference champion/coach: Ocean City/Aaron Bogushefsky 

United Conference champion/coach: Middle Twp./Scott Kurkowski 

CAL Tournament champion/coach: St. Augustine Prep/Jake Heaton 

First team: Nathan Biersbach, EHT; Lucas Lainez, EHT; Justin Ceccanecchio, St. Augustine Prep; Carter Bailey, Hammonton; Shaun McCarthy, Millville; Ethan Spinnato, Vineland; Axel Mayren, ACIT; Paul Tjoimakaris, Ocean City; Taj Turner, Lower Cape May; Jack O'Brien, Oakcrest; Kyle O'Connor, Cedar Creek; Anthony Perdomo, Pleasantville; Steven Berrodin, Middle Twp.; Jaden DelValle, Buena Reg; Jimmy Kane, Wildwood Catholic

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Honorable mention: Daniel Gonzalez, ACIT; Michael Sandoval, Bridgeton; Brett Barnes, EHT; John Waddell, Hammonton; Owen Gilson, Millville; Ryan Wieand, St. Augustine Prep; Christian DeLeon, Vineland; Gabe Marshall, Absegami; Blake Kurtz, Cedar Creek; Deron Azille, Lower Cape May; Alex Wise, Mainland; Andrae Johnson, Oakcrest; Kai Lindsey, Ocean City; Samson St. Vilus; Pleasantville; Kervening Thelistin, Atlantic City; Matthew Lillia, Buena Reg.; Matthew Sgrignioli, Middle Twp.; Jack Cavenas, Wildwood Catholic

Boys cross country

American Conference champion/coach: Ocean City/Matt Perdue 

National Conference champion/coach: St. Augustine Prep/Mark Zaleskiewicz 

First team: Adonis Hernandez, Atlantic City; Ryan Taylor, EHT; Elliot Post, Mainland; Matt Hoffman, Ocean City; Ethan Buck, Ocean City; Chris Sardy, Ocean City; Nick Scarangelli, Ocean City; Matt Winterbottom, Cedar Creek; Johnny Flammer, Holy Spirit; Jack Cura, Lower Cape May

Honorable mention: Christopher Eaton, Absegami; Joseph Spilker, ACIT; Bryan Hernandez, Bridgeton; Cam Koryga, EHT; Arjun Patel, Millville, Sebastian Mercado, Vineland; Kyle Walters, Buena Reg.; Evan Feliciano, Cape May Tech; Brayden Parker, Cedar Creek; Jack Negley, Holy Spirit; Aiden Formento, Lower Cape May; Thomas Hargest, Middle Twp.; Cale Aiken, Oakcrest; Vinny Polistina, St. Augustine Prep; Louis Belasco, Wildwood Catholic

Field hockey 

American Conference champions/coaches: Hammonton and Ocean City/Kristen Gazzara and Kelsey Burke

National Conference champion/coach: St. Joseph/Corrine Etter-Veight

United Conference champion/St. Augustine coach: Our Lady of Mercy/Georgina Morrell 

First team: Jenna Gray, midfield, EHT; Anna Smith, midfield, EHT; Kara Wilson, forward, EHT; Brianna Gazzara, midfield, Hammonton; Gracie Donio, defense, Hammonton; Abigail Goblirsch, midfield, Hammonton; Andi Helphenstine, back, Ocean City; Tricia Nicoletti, midfield, Ocean City; Julia Neff, forward, Ocean City; Riley Demarco, forward, Cedar Creek; Macie Jacquet, forward, St Joseph; Grace Gonzalez, midfield, St. Joseph; Aggie Forte, left wing, Holy Spirit; Abbie Teefy, midfield, Middle Twp.; Isabella Elentrio, forward, Our Lady of Mercy

Honorable mention: Bryn Swift, Atlantic City; Brianne Macchia, EHT; Angelina Catania, Hammonton; Cameron Price, Millville; Taryn Dolka, Ocean City; Vivian Jiang, Absegami; Delfina Vanelli, Cedar Creek; Ally Walsh, Lower Cape May; Farley O'Brien, Mainland; Jalia Cooper, St. Joseph; Ayianna Ridgeway, Bridgeton; Abby Kollmer, Buena Reg.; Kira Murray, Holy Spirit; Eliza Billingham, Middle Twp.; Madelynn Bernhardt, Our Lady of Mercy; Megan Harrell Alvarez, Vineland

Girls soccer 

American Conference champion/coach: Ocean City/Lisa Cuneo 

National Conference champion/coach: Middle Twp./Mike Hickman 

United Conference champion/coach: Holy Spirit/Alicia Downey 

First team: Adelina Wilks, forward/midfield, Bridgeton; Aniyah Parker, defense, EHT; Gabriela Piantadosi, forward, EHT; Cali Sloan, midfield, Millville; Ava Tenagila, midfield, Mainland;  Riley Fortna, defense, Ocean City; Ashley Rhodes, midfield, Ocean City; Tori Vilet, goalkeeper, Ocean City; Naomi Nnewihe, forward, Ocean City; McKenna Chisholm, midfield, Ocean City; Chiamaka Wokocha, forward, Absegami; Corinne Morgan, forward, Cedar Creek; Ciara DiMauro, forward, Middle Twp.; Olivia Sgrignioli, midfield, Middle Twp.; Cece Bell, defense, Holy Spirit 

Honorable mention: Sheily Fugon-Acosta, defense, ACIT; Angelina Horin, defense, EHT; Emma Peretti, goalkeeper, Hammonton; Genevieve Morrison, goakeeper, Mainland; Reese Sheppard, defense, Millville; Coryn McDonnell, defense, Ocean City; Amber Turner, goalkeeper, Vineland; Megan Boddy, defense, Absegami; Emily Perez, goalkeeper, Bridgeton; Natalie Eifert, midfield/goalkeeper, Cedar Creek; McKenna Gregory, midfield, Middle Twp.; Maria Mazzoni, midfield, Buena Reg.; Alyssa Gery, defense, Cape May Tech; Ella Petrosh, forward, Holy Spirit; Tessa Hueber, midfield, Lower Cape May; Darexy Monroy, midfield, Pleasantville; Nola Quinn, midfield, Wildwood Catholic

CAL Tournament champion/coach: Ocean City/Lisa Cuneo

Girls tennis 

American Conference champion/coach: Mainland/Kathy Yohe 

National Conference co-champions/coaches: Middle Twp./Jeanne Donohue and Lower Cape May/Greg Douglas 

First team: Olivia Hughes, Absegami; Cassandra Hughes, Absegami; Jamie Theophall, EHT; Christina Htay, Mainland; Maddie Dennis, Mainland; Elizabeth Ong/Marlee Campbell, Mainland; Arielis Martinez, Millville; Alexis Allegretto, Ocean City; Gianina Speranza, Vineland; Lorena Saavedra, Holy Spirit

Honorable mention: Sarina Pollino, Absegami; Cece Marota, Atlantic City, Lauren Theophall, EHT; Samantha Goldberg, Mainland; Catherine Stempin, Ocean City; Jenna D'Orio, Our Lady of Mercy; Luci Day, Vineland; Kshema Patel, Buena Reg.; Jocelyn Perez, Bridgeton Angellia Wyld, Cedar Creek; Melanie Torres/Danielle Curau, Holy Spirit; Sam Mancuso, Lower Cape May; Rylee McFadden/Fiona Gale, Middle Twp. 

Girls volleyball 

American Conference co-champions/coaches: ACIT/Sean O'Neill and Mainland/Erica Reiss 

National Conference champion/coach: Pleasantville/James Bucko

First team: Myla Domazet, ACIT; Olivia Magro, ACIT; Kileen McNeill, Cedar Creek; Tiffany Paretti, Hammonton; Isabella DeRichie, Mainland; Georgia Rowley, Oakcrest; Riane Regucera; Our Lady of Mercy; Janay Trice, Pleasantville; Jayla Trice; Pleasantville; Natashia Feliciano; Pleasantville  

Honorable mention: Alexandra Montoya, Absegami; Makenna Ditzel, ACIT; Sofia Zahedivash, Cedar Creek; Averie Harding, EHT; Yesvi Patel, Hammonton; Denver Obermeyer, Mainland; Alyssa Ferrante, Lower Cape May; Adrienne Conrey, Middle Twp.; Ranyah Torres, Oakcrest; Miranda Holder, Our Lady of Mercy; Anabel Peralta-Espinal, Pleasantville

Girls cross country 

American Conference champion/coach: Ocean City/Tim Cook 

National Conference champion/coach: Cedar Creek/Sam Chelnik 

First team: Madeline Dischert, Atlantic City; Michela Schlemo, EHT; Bithania Andemarian, EHT; Gillian Lovett, Mainland, Sofia Day, Mainland, Claudia Booth, Mainland; Chloe Care, Ocean City, Maeve Smith, Ocean City, Frankie Ritzel, Ocean City; Riley Lerner, Cedar Creek 

Honorable mention: Erica Lewis, Absegami; Bridget Roach, Atlantic City; Ashlyn Warker, ACIT; Lindsay Taylor, EHT; Natalie Clauhs, Hammonton; Chloe Malone, Mainland; Nicoletta Guiliani, Vineland; Melissa Krail, Buena Reg.; Alexi Sears, Cedar Creek; Kirstyn McHale, Cape May Tech; Oona Freeman, Holy Spirit; Kaitlyn Crouthamel, Lower Cape May; Angelica Tyree, Oakcrest; Olivia Palmieri, Ocean City; Ally Grandizo, Wildwood Catholic 

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