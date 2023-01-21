 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

3 Bedroom Home in Egg Harbor Township - $479,500

3 Bedroom Home in Egg Harbor Township - $479,500

MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY TO SEE THIS VERY POPULAR COVENTRY AT THE VGEM A 55+COMMUNITY LOCATED ON A PREMIUM LOT. WHEN YOU WALK IN YOU WILL SEE THE LOVELY HARDWOOD FLOORS THAT ARE THROUGHOUT THE FIRST FLOOR, THE TWO FIRST FLOOR BEDROOMS HAVE CARPET. PLANTATION SHUTTERS ARE ALSO ON THE WINDOWS THAT CREATE AN ELEGANCE TO THE HOME. THE ABSOLUTELY BEAUTIFUL GOURMET KITCHEN WITH NEWER BOSCH APPLIANCES, GE PROFILE RANGE, GRANITE COUNTERS, SUBWAY TILE BACKSPLASH. THE KITCHEN IS OPEN TO THE EXTENDED FAMILY ROOM WITH GAS FIREPLACE. MASTER BEDROOM IS ON THE FIRST FLOOR WITH LARGE MASTER BATH ALL UPGRADED, TWO WALK IN CLOSETS WITH BUILTINS. THE FIRST FLOOR ALSO HAS A SECOND BEDROOM WITH FULL BATH RIGHT OUTSIDE THE BEDROOM. THE UPSTAIRS LOFT CAN BE USED AS AN OFFICE, GAME ROOM FOR GRANDKIDS, YOU CAN EVEN MAKE IT INTO A BEDROOM. SECOND FLOOR ALSO HAS A MASTER JR WITH FULL BATH LOCATED RIGHT OUTSIDE THE ROOM. THE LOFT AREA IS ALSO A GREAT PLACE FOR GUEST TO STAY WITH THE LOFT USED AS A SITTING ROOM OR FOURTH BEDROOM. IN THE EARLY EVENING STEP OUTSIDE WITH YOUR FAVORITE WINE AND MINGLE WITH YOUR NEIGHBORS OR JUST RELAX AND LISTEN TO THE MANY VARIETIES OF BIRDS. THIS HOME HAS EVERYTHING YOU NEED TO MAKE THIS YOUR FOREVER HOME.

People are also reading…

View More

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

I bought Tesla to help the environment. Now, I’m embarrassed to drive it, by John Blumenthal

I bought Tesla to help the environment. Now, I’m embarrassed to drive it, by John Blumenthal

A few years ago, I bought a used Tesla, not because I’m a car nut but because I had been a hypocrite. For years, I had been outspoken about the dangers of carbon emissions. Yet at the same time, I was driving an old gas-powered heap that got about 25 miles per gallon, and that sounded like a rocket launch every time I turned on the ignition. The car was impractical, but it had sentimental ...

Not quite like yesterday at Yesterday’s Creekside Tavern

Not quite like yesterday at Yesterday’s Creekside Tavern

Yesterday’s Bar has been an institution in Upper Township for the past 47 years. The local legend was a community staple, earning the nickname “The Y” and known for being absolutely packed with shoobies rolling off the parkway on their way into — and out of — Ocean City each summer. That’s why it was such big surprise when the McIntyre family sold the place to Blue Dog Hospitality last year. Before long, the old-school Yesterday’s that we all knew and loved was replaced with a newer, fresher take on the classic. And while it may not be the Yesterday’s of, well, yesterday, there’s a whole lot to love about the current Yesterday’s Creekside Tavern.

The best local coverage, unlimited

Sign up for a digital subscription to The Press of Atlantic City now and take advantage of a great offer.

LEARN MORE

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News